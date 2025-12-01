タイドラマ『My Golden Blood』、J:COM STREAMで見放題で最速配信 Joss＆Gawinによるヴァンパイア・ラブストーリー
俳優のJoss（ジョス）とGawin（ガウィン）が主演するタイドラマ『My Golden Blood』が、11月29日よりJ:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」にて見放題で最速配信された。
【場面カット】スタイル抜群！JossGawinのヴァンパイア・ラブストーリー
数々のタイBLドラマを世に送り出してきたテレビ制作会社・GMMTVが手掛ける本作は、ヴァンパイアと人間が織りなすラブストーリー。200年にわたり生き続け、超人的な能力を持つヴァンパイアのマーク役を演じるのは、ドラマ『3 Will Be Free』で孤高の存在感を放ったJoss（ジョス・ウェイアー・サングーン）。マークの生きる意味となり、ある理由からヴァンパイアに狙われてしまう人間のトン役をドラマ『Be My Favorite』で主演を務め知名度を高めたGawin（ガウィン・キャスキー）が演じる。
■ストーリー
特別な血、いわゆる「黄金の血（ゴールデンブラッド）」を持って生まれた20歳の青年・トン（ガウィン・キャスキー）。幼い頃から、血が止まらない病気を抱えているとして、出血の危険がある行為は絶対に避けるよう、周囲から厳しく警告されてきた。しかし、トンはその忠告に従わず、同じ児童養護施設で暮らしていた友人・トンクラーの代わりに、とあるイベントのウェイターとして忍び込む。
そのイベントを主催していたのは、アムリトラクン家の200歳の後継者・マーク（ジョス・ウェイアー・サングーン）。会場の人たちからトンを引き離そうとするマークだったが、突発的な事故によりトンが出血し、会場は一気に混乱に包まれてしまう。
血の甘い香りはヴァンパイアたちの渇きを呼び覚まし、その中には「黄金の血」を求めるアムリトラクン家のもう一人の後継者、250歳の若きヴァンパイア・ナカンの姿もあった。果たして、マークはヴァンパイアたちに狙われるトンを守り抜くことができるのか――。
