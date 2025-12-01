【リコーカップ】最終日

海老原清治プロ（76）が目からウロコの提言…高齢者が続けるためには「ルールを変える必要がある」

最後に笑ったのは「国内組」のベテランだった。

米女子ツアーを主戦場にする選手6人が出場した今大会。最終日は、中盤まで、鈴木愛（31）、岩井千怜（23）、古江彩佳（25）、金沢志奈（30）、阿部未悠（25）の5人が通算6アンダーの首位に並ぶ大混戦となった。同10アンダーまでスコアを伸ばした鈴木が難関の18番（パー4）をボギーとし、9アンダーでホールアウトしていた岩井千とのプレーオフへ。18番で行われた“マッチプレー”は、岩井千が2ホール目にボギーとし、パーの鈴木が勝利。通算22勝目となる今季2勝目で、2025年シーズンを締めた。

敗れた岩井千は今季、米女子ツアーに本格参戦。3月の国内ツアーの開幕戦にも出場し、優勝をかっさらった。5月にはメキシコ「リビエラ・マヤ・オープン」で米ツアー初Vを達成。姉の明愛も8月の「ザ・スタンダード・ポートランド・クラシック」を制し、同ツアーで史上4組目となる姉妹優勝を果たし、双子では初の快挙も成し遂げた。2人は明るい性格と攻めのゴルフで1年目からツアーの人気者になった。その岩井姉妹に、公式戦でもある国内最終戦のタイトルまで持っていかれたら「国内組」としてはメンツが立たなかっただろう。

「それにしても（鈴木）愛ちゃんが勝つとは思いませんでした」と、大会関係者がこう言う。

「愛ちゃんは8月のニトリレディスに勝ちましたが、3試合後のミヤギテレビ杯から自己ワーストの5試合連続の予選落ちでゴルフにならなかった。日米共催のTOTOで5位になり調子が戻ったかと思ったら、翌週にまた予選落ち。それがこの日は、本戦の14番から得意のアプローチとパットが冴え渡った。18番は第2打をミスしてボギーとし、プレーオフになりましたが、ファンは愛ちゃん劇場に満足したはずです。女子プロ協会は大会前、優勝スコアは1ケタの9アンダーになってほしいと言ってましたから、ピン位置はこの日もかなり難しかった。小技上手の愛ちゃんには味方してくれましたね」

鈴木は「永久シード（通算30勝）に向けて大きな1勝になります」と笑顔を見せた。

◇ ◇ ◇

一方の岩井千は「紅白に審査員として出たい」と公言しているが、悲願達成の条件は何なのか。テレビ関係者に話を聞くと、意外にも辛らつな言葉が返ってきた。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。