プロ野球ウエスタン・リーグのくふうハヤテは１日、来季新入団選手１４人の加入を発表した。

新入団選手は次の通りカッコ内は出身

・投手

山本敢生（静岡商）

山下稜太郎（栄徳高―至学館大）

後藤響（掛川西高―新潟医療福祉大）

高橋零（寒川高）

佐藤友紀（千城台高―秀明大―ＢＣ茨城）

・捕手

中村志輝（クラーク高―函館大―フェザーホームホーネッツ）

李健熈（韓国・慶北高―韓国・檀国大―ＮＣダイノス）

宮原滉希（久留米高―福岡教育大―北九州下関フェニックス）

・内野手

鈴木隆世（古川高―岩手大―ＢＣ福島―美唄ブラックダイヤモンズ―石川ミリオンスターズ）

徳山俊（東海大浦安高―東海大静岡）

前田聖矢（日大三高―立正大―ロキテクノ富山）

大渡純星（太良高―九産大）

・外野手

広沢新太郎（福工大城東高―九州総合スポーツカレッジ―大分Ｂ―リングス―ＢＣ茨城）

今村龍之介（西日本短大付―四国ＩＬ・徳島）

くふうハヤテは２０２４年シーズンからＮＰＢのウエスタン・リーグに参入し、２年目の今シーズンは最下位で終えた。ソフトバンクやＤｅＮＡで活躍した藤岡好明投手、元ロッテの西川僚祐らが退団し、チームには２２（投手１３、野手９）選手が残っていた。

来季は投手・野手ともに１８人体制となり、戦力の厚みが増した。なお、ＮＰＢ経験者を含む追加の新加入選手については現時点で未発表で、今後改めて公表される見通しだ。