八田與一容疑者

八田與一容疑者が重要指名手配されている大分県別府市で起きたひき逃げ事件について12月1日、大分県警は2025年11月末時点で、あわせて1万1780件の情報提供があったと発表しました。捜査強化月間だった11月に278件の情報が寄せられています。

別府市の事故現場（2022年）

この事件は2022年6月、大分県別府市の交差点でバイクに乗っていた男子大学生2人が軽乗用車に追突され死傷したものです。警察は現場から逃走した八田與一容疑者を、全国で初めて道路交通法違反ひき逃げの疑いで重要指名手配に指定し、行方を追っています。

大分県警は12月1日、この事件に関する情報提供が2025年11月末時点であわせて1万1780件寄せられていると発表しました。

これまでに寄せられた情報の中で、八田容疑者に似た人物の目撃情報はおよそ1万1120件となっていて、内訳では大分県内がおよそ670件、大分を除く九州がおよそ1460件、関東が最多で4170件、近畿がおよそ1460件、その他地域がおよそ2310件となっています。

県警は2025年6月、八田容疑者に関して容疑に殺人と殺人未遂容疑を加えて新たに逮捕状を取ったことを明らかにし、事件発生3年となる6月29日には大分や東京、沖縄など7都道府県でチラシ配りをして、広く情報提供を呼び掛けていました。

情報提供を呼びかけるチラシ配布（6月）

11月は指名手配容疑者の捜査強化月間でしたが、大分県警捜査一課松尾茂郎次席によると、11月の1か月間の情報提供件数は8月、9月、10月に比べて『微増』だったということです。

大分県警 捜査一課松尾次席は「1日でも早い被疑者検挙に向けて、引き続き情報提供をよろしくお願いします」とコメントしています。

情報の提供先は別府警察署、電話番号は0977-21-2131です。