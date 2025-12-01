世界7000拠点に展開するグローバルスポーツブランド「361°（スリーシックスティーワン）」日本1号店が11月28日（金）に越谷イオンレイクタウンにてオープン！

世界的アスリートにも支持されるグローバルスポーツブランド「361°（スリーシックスティーワン）」が、ついに日本へ本格参入する。その第1号店が11月28日（金）、埼玉県越谷市のイオンレイクタウンアウトレット2階にグランドオープンすることが決定した。

日本1号店の運営を担うのは、ファッションやスポーツブランドの卸・小売、OEM、Eコマースに加え、物流やエンターテインメントなど複数の事業を展開する株式会社ジェリービーンズグループ（本社：東京都台東区）。多角的な事業で培ってきたリテール運営力を背景に、361°の世界観を日本のバスケットボールファンにも体感してもらえるブランド体験へとつなげていく。





◆都市的な洗練とスポーツの熱量を融合した店内空間

店内コンセプトは「スポーツの情熱 × 都市的な洗練 × ブランドテクノロジー」。

アスリートの動きに応える機能性と、日常でも楽しめるデザイン性を同時に体感できる“アクティブ・モダン”な空間となっている。

バスケットボールシューズ、ランニングシューズ、トレーニングウェアなど、競技者からタウンユースまで幅広く使えるアイテムが約80㎡のフロアに揃う。

◆店舗情報

店舗名：361° sports イオンレイクタウン アウトレット店



所在地：埼玉県越谷市レイクタウン4丁目1番地1



イオンレイクタウンアウトレット 1st Ave. 2F［1203区画］



アクセス：JR武蔵野線「越谷レイクタウン駅」直結



営業時間：10:00～20:00



取り扱い：バスケットボールシューズ、ランニングシューズ、トレーニングウェア ほか

◆オープン記念イベントも実施！

日本初の店舗オープンを記念し、特別イベントが多数予定されている。

来店者向けのオープニング割引に加え、361°JP公式オンラインストアの新規会員登録特典も用意される。

さらに、バスケットボール選手やインフルエンサーを迎えたスペシャル企画も開催予定。

サイン会、写真撮影会など、ブランドとアスリートの熱量を直に感じられる貴重な機会となりそうだ。バスケファンなら見逃せないイベントだ。

◆世界7000拠点以上を展開するグローバルブランド「361°」とは

「361°」は、NBAスター・ニコラ・ヨキッチとのコラボレーションモデルの展開でも知られる世界的スポーツブランド。アジア競技大会や東京マラソンなど国際イベントの公式スポンサーとしても存在感を発揮している。

ブランド名に込められた想いは、

“完璧な360度に、もう一歩踏み出す +1°の挑戦”。

この姿勢を象徴するスローガン「One Degree Beyond（ワン・ディグリー・ビヨンド）」は、限界を超えて成長を続けるアスリートを後押しするメッセージとして世界中で支持されている。

キッズから学生、そしてトップアスリートまで、すべての挑戦者を支える――それが361°のフィロソフィーだ。