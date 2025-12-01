藤枝明誠がU18ブロックリーグ優勝…戸田湧大主将が後輩にエール「トップリーグに出場するだけでなく優勝を」

11月29日、『U18日清食品ブロックリーグ2025』男子の試合が開催され、藤枝明誠高校（静岡県）が7戦全勝でグループD優勝を決めると同時に、『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』への出場権を手にした。

藤枝明誠高校は、初戦から桜丘高校（愛知県）と対戦し、75－50で勝利。勢いそのままにその後も6連勝を飾り全勝優勝を決めた。中でも第6戦目の國學院大學久我山高校戦では100点ゲームを演じ、102－54と48点差を付け圧勝した。

キャプテンを務める戸田湧大は、「今年、自分たちが過去2年出場してきた『U18日清食品トップリーグ』に出場できなかったのはすごく悔しかったです」とコメント。この『U18日清食品ブロックリーグ』に向けて「勝つのは大前提で、一試合一試合を勝ちながらチームとして成長していく」という目標を立てたと語った。さらに「コーチから“時間が経つにつれて悔しさを忘れてはいけない”と声を掛けてもらって、僕たちも意識を高く持って戦うことで、強いチームが揃うグループDで全勝優勝できました」と大会を振り返った。

また、来年3月に開催される入替戦に向けては、「1、2年生には“トップリーグに出場できなかった悔しさ”をこのまま持ち続けて『U18日清食品トップリーグ入替戦』に勝ち、『U18日清食品トップリーグ2026』に出場するだけでなく優勝してもらいたいです」 と、後輩たちに力強いエールを送った。

なお、12チームで来年度の出場権4つを争う入替戦は2026年3月14日と15日の2日間行われ、『U18トップリーグ2025』の下位4チームと、『U18ブロックリーグ2025』の各グループで優勝を果たした8チームが参戦する。

◆■『U18日清食品トップリーグ2026入替戦』出場チーム

▼トップリーグ下位※4チーム



福岡第一高校（福岡県／5位）



八王子学園八王子高校（東京都／6位）



美濃加茂高校（岐阜県／7位）



帝京長岡高校（新潟県／8位）

▼ブロックリーグ優勝※8チーム



未定（グループA）



未定（グループB）



開志国際高校（新潟県／グループC）



藤枝明誠高校（静岡県／グループD）



中部大学第一高校（愛知県／グループE）



九州学院高校（熊本県／グループF）



柳ヶ浦高校（大分県／グループG）



県立宮崎工業高校（宮崎県／グループH）

◆■「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」男子の組み合わせ

☆ブロックリーグ優勝チーム内での順位決定方法は、①勝ち点数、②得失点、③得点数で決定する。



▼トーナメントA



1回戦 BL1位 vs BL8位



2回戦 帝京長岡高校（TL8位） vs A1回戦の勝者

▼トーナメントB



1回戦 BL2位 vs BL7位



2回戦 美濃加茂高校（TL7位） vs B1回戦の勝者

▼トーナメントC



1回戦 BL3位 vs BL6位



2回戦 八王子学園八王子高校（TL6位） vs C1回戦の勝者

▼トーナメントD



1回戦 BL4位 vs BL5位



2回戦 福岡第一高校（TL5位） vs D1回戦の勝者





