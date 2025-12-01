ヤニス・アデトクンボがシーズン通算2万1000得点…NBA史上6番目の若さで達成

ミルウォーキー・バックスは、11月30日（現地時間29日、日付は以下同）にホームのファイサーブ・フォーラムで行われたブルックリン・ネッツ戦を116－99で制し、連敗を7で止めた。

翌12月1日を終えて、イースタン・カンファレンス11位の9勝12敗としたバックスでは、ヤニス・アデトクンボがわずか18分59秒の出場で29得点8リバウンド2スティールを記録。さらにAJ・グリーンが15得点5アシスト、ケビン・ポーターJr.が13得点4リバウンド6アシスト、ボビー・ポーティスが13得点6リバウンドを残すなど、計7選手が2ケタ得点を残した。

そしてこのネッツ戦で、レギュラーシーズン通算874試合目となったアデトクンボは、通算2万1002得点に達した。通算2万1000得点はNBA歴代42人目、現役では9人目の快挙。

しかも、30歳と358日で通算2万1000得点をクリアしたアデトクンボは、NBA史上6番目の若さで達成した選手となった。この男の上にいるのはレブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ／28歳と97日）、ウィルト・チェンバレン（元サンフランシスコ・ウォリアーズほか／29歳と184日）、コービー・ブライアント（元レイカーズ／29歳と194日）、ケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ／30歳と23日）、マイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか／30歳と34日）というスーパースターばかり。

バックス在籍13年目のアデトクンボは、複数部門で球団最多記録を保持し、2021年にリーグ制覇へ導いたフランチャイズプレーヤー。チームが連敗から脱出したことで、次は勝率5割へ復帰したいところだ。

【動画】ネッツ戦で29得点をマークしたアデトクンボ！





