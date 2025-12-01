ワンコインで買える無印良品の「うすい逸品」。アウトドア、旅行、防災にも大活躍
登山やハイキングをしていると、よく出くわすのがおいしい湧き水。
疲れたカラダによく冷えた天然水は格別ですよね。
だけど毎回かさばるコップを持ち歩き、水場のたびにリュックから取り出すのはちょっと面倒じゃないですか？
カードサイズの携帯コップ
そんなときにオススメなのが、無印良品の「携帯用シリコーンコップ」。
カードサイズでコンパクトな、シリコーンゴム製のコップです。
使い方は、薄くなった状態コップを縦に軽く握るだけ。
たったこれだけであっという間に水を入れることができるコップへと早変わり！
容量は約50mlとなっており、水場で軽く水分補給をするのに十分な容量です。
とにかく薄くてかさばらない
そして、一番のお気に入りポイントはやっぱりなんと言ってもこの薄さ。わずか12mmほどしかありません。
ちなみに重量も約30gと軽量なんです！
また、壊れたり凹んだりする心配がないのもシリコーンゴム素材ならでは。
これだけ薄いと、衣類のポケットやリュックのウエストハーネスに付いているポケットなどに収納することができます。
すぐに取り出せる場所に忍ばせておけば、わざわざリュックを下ろさなくても給水できるのでとっても便利です。
外出時や旅行用に
アウトドアシーンだけでなく出先で歯磨きやうがいをしたいときにももってこい。
もちろん旅行にもぴったりで、僕はトラベルポーチに入浴・洗面道具と一緒に入れて持ち歩いています。
無印良品にはほかにもコンパクトなトラベルグッズが揃っているので、相性もばっちりですね。
防災時の備えとしても
最近では災害時の備えとしても注目されているそうで、防災グッズと一緒に常備している方も多いのだとか。
450円（税込）とワンコインで買える価格なので、家族の人数分備えておいてもいいかもしれません。
コンパクトだけど、いざというときにはしっかり使える「携帯用シリコーンコップ」。持っていると頼りになりますよ！
著者/Photo: SUMA-KIYO