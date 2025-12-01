日本テレビは1日、東京・汐留の同局で定例社長会見を開催。先月8日に消化管からの出血のため死去した同局のアナウンサーだった菅谷大介（すがや・だいすけ）さん（享年53）を追悼した。

福田博之社長は「社内でも衝撃とともに悲しみに包まれました」と悲しみを吐露。「3年前に膵臓（すいぞう）がんを公表。病気が分かってからもアナウンサー、管理職として真摯な仕事ぶりを見せてくれていました。管理職としての仕事はアナウンサーのマネジメントになるんですが、彼特有の優しさ、そしてきめ細やかさで部下からの信頼も厚く、部署の大黒柱といっても過言ではありませんでした。アナウンサーとしては幅広く活躍し、安定感のある仕事ぶりに定評がありました」と菅谷アナの功績を称えた。

最後の仕事は11月2日の「フォーティネットプレイヤーズカップ」ゴルフ中継でのメイン実況。1年ぶりの実況だったといい、「周りに“やっぱり現場はいいね”としみじみ語っていました。ベテランではありますが同僚に実況の評価を求めるなど、非常に謙虚で向上心がありました」と明かした。

ゴルフ日本シリーズJTカップの12月6日の実況を予定していたという。福田社長は「本当に悔しく残念でなりません」と打ち明け、「この日に出場選手が喪章をつけてプレーをしたいというご連絡を日本ゴルフツアー機構さまからいただきました」と明かした。「菅谷アナウンサーへの気持ちに心から感謝申し上げます」と述べた。

菅谷さんは1997年4月に入社。箱根駅伝の実況からバラエティー、報道番組などマルチに活躍した。18年の平昌五輪ではスピードスケートの女子団体追い抜き（パシュート）金メダル獲得の瞬間を伝えていた。2022年に膵臓（すいぞう）がんを公表していた。