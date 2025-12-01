日本テレビは1日、東京・汐留の同局で定例社長会見を開催。年末年始の特番をアピールした。

岡部智洋執行役員は「いよいよ年末というワクワクした感じの日本テレビらしい特番に加えて、今回初めての特番もある。華やかかつアクティブな年末年始編成になっていると思います」とアピールした。

同局では大みそかには特別番組「ヒロミが解決！八王子リホーム 大晦日SP」（後18・00）を放送する。今回の特番は、“未来の横綱”を夢見る10人の子どもたちが在籍する相撲クラブで、前代未聞の超大規模リフォームに挑戦する。岡部氏は「ヒロミさんが豪華ゲストと相撲部屋をリホームする。大みそかにヒロミさんが出るのが初めて」と明かした。

1月2、3日は毎年恒例の「箱根駅伝」を生中継し、3日の午後6時からは「完全密着！箱根駅伝」を放送する。「生中継ではお伝えしきれない選手たちの歓喜と涙の舞台裏をお届けしたい」と意気込んだ。

「どの特番も家族の皆さんで楽しんでいただければと思います。年忘れ、年初めにふさわしいラインナップになっていますので、ぜひ皆さんに楽しんでいただければ」と呼びかけた。