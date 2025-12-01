「国宝（観た）」流行語大賞トップテン入り 歴代興行収入ランキング邦画実写1位など快挙
【モデルプレス＝2025/12/01】今年流行した新語・流行語を決める現代⽤語の基礎知識選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」の表彰式が12月1日、都内にて開催。吉沢亮が主演を務め、歴代興行収入ランキングにて邦画実写1位の成績を記録の映画「国宝（観た）」が選出された。
【写真】高市早苗内閣総理大臣、流行語大賞表彰式に出席
原作・吉田修一、監督・李相日（リ・サンイル）の本作が幅広い年齢層で話題になった。吉沢亮が主演を務め、歴代興行収入ランキングにて邦画実写1位の成績を記録。「国宝観た？」が随所で飛び交うほど話題になった。任侠に生まれ歌舞伎役者として引き取られた喜久雄と、歌舞伎の名門に生まれた俊介が芸の道に生きる、伝統×任侠×青春の物語。小説を読んでから観るか、観てから読むか、も話題になった。
・エッホエッホ
・オールドメディア
・緊急銃猟／クマ被害
・国宝（観た）
・古古古米
・戦後80 年／昭和100年
・トランプ関税
・二季
・働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相
・ミャクミャク
（※50音順）
「新語・流行語大賞」は、令和6年12月1日から令和7年11月30日までに発生した様々な新語・流行語の中から、より軽妙に世相を衝いたもの、また強烈なインパクトで世上に喧伝されたものに対してその新語・流行語の発生源周辺の人物・団体を顕彰するもの。
選考委員会は神田伯山氏（講談師）、辛酸なめ子氏（漫画家・コラムニスト）、パトリック・ハーラン（お笑い芸人）、室井滋（俳優・エッセイスト・富山県立高志の国文学館館長）、やくみつる（漫画家）、大塚陽子氏（「現代用語の基礎知識」編集長）で構成される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】高市早苗内閣総理大臣、流行語大賞表彰式に出席
◆2025年新語・流行語トップテンに「国宝（観た）」
原作・吉田修一、監督・李相日（リ・サンイル）の本作が幅広い年齢層で話題になった。吉沢亮が主演を務め、歴代興行収入ランキングにて邦画実写1位の成績を記録。「国宝観た？」が随所で飛び交うほど話題になった。任侠に生まれ歌舞伎役者として引き取られた喜久雄と、歌舞伎の名門に生まれた俊介が芸の道に生きる、伝統×任侠×青春の物語。小説を読んでから観るか、観てから読むか、も話題になった。
◆「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」トップテン
・エッホエッホ
・オールドメディア
・緊急銃猟／クマ被害
・国宝（観た）
・古古古米
・戦後80 年／昭和100年
・トランプ関税
・二季
・働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相
・ミャクミャク
（※50音順）
◆「2025年新語・流行語年間大賞」
「新語・流行語大賞」は、令和6年12月1日から令和7年11月30日までに発生した様々な新語・流行語の中から、より軽妙に世相を衝いたもの、また強烈なインパクトで世上に喧伝されたものに対してその新語・流行語の発生源周辺の人物・団体を顕彰するもの。
選考委員会は神田伯山氏（講談師）、辛酸なめ子氏（漫画家・コラムニスト）、パトリック・ハーラン（お笑い芸人）、室井滋（俳優・エッセイスト・富山県立高志の国文学館館長）、やくみつる（漫画家）、大塚陽子氏（「現代用語の基礎知識」編集長）で構成される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】