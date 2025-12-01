ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡¢¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ã--Palette Parade°ª¤¦¤¿¤¬¸ì¤ë¡ÈÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤ÀÄ½Õ¡É¤È²Î¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¸½ºß
¡¡7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖPalette Parade¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Ñ¥ì¥Ñ¥ì¡Ë¤Î°ª¤¦¤¿¤¬¡¢¿·¶Ê¡Öatelier¡×¤ò·È¤¨¤Æ¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¶Á¤¯ÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤·¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ¨¤²¾ì¤òÃµ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿ÀÄ½Õ»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é²Ä°¦¤¯¤Æ¥¥é¥¥é¤·¤¿½÷¤Î»Ò¤¬¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤Ç¡¢AKB48¤µ¤ó¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥Ë¥á¤ò¤è¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÌ¤Íè¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í¶¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ»Ï¤á¤¿³èÆ°¤Ï¡¢Åö½é¡ÈËÜµ¤¤ÎÌ´¡É¤È¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤Ï¾ï¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤º¤Ã¤ÈÉÔÅÐ¹»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤ËÄÌ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¡¢Âç³Ø¤È¡¢Á´Éô¿ôÇ¯´Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£³Ø¹»¤Ë¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤âÂ¤¬¤¹¤¯¤à¡£¤É¤³¤Ë¤âÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤´¶³Ð¤¬Æü¾ï¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ´ü¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÅö»þ¤Îµ²±¤Ï¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë·ù¤Êµ²±¤¹¤®¤Æ¡Ä¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¡£¤½¤ì¤¤ê¸ý¤ò¤Ä¤°¤ó¤À¡£Êâ¤ß¤ò»ß¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï´õË¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤¤ëµÁÌ³¡£¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»à¤Ì¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿Æ¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Á¤ã¥À¥á¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÊÄºÉ¤·¤¿Æü¡¹¤ÎÃæ¡¢¤Õ¤¤¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¸½¤ì¤ë¡£¹Åç¤Ç»Ï¤á¤¿¥í¡¼¥«¥ë¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¡£¤·¤«¤·¡¢³èÆ°¤Ï¼ñÌ£¤Î±äÄ¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å¾µ¡¤Ï¡¢Âçºå¤Ç´Ñ¤¿¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥é¥¤¥Ö¡£¡Ö¡È¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ´èÄ¥¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×¡£ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿³èÆ°¤¬¡È¼«Ê¬¤ÎÁª¤ó¤ÀÆ»¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¾åµþ¤·¤Æ¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¥Ñ¥ì¥Ñ¥ì¤È¤¤¤¦µï¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¡Èµï¾ì½ê¡É¤Ï¡¢²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤À¡£¡Ö¤³¤Î´Ö¤âÊì¤¬¹Åç¤«¤éÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£2¥«·î¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢Êì¤¬Íè¤ë¤«¡¢»ä¤¬µ¢¤ë¤«¤·¤Æ²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡£¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¡¢Äï¤È¥²¡¼¥à¤ò¤·¡¢¼«Á³¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë¡£ÆÃÊÌ¤Ê²ñÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¡×¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢¿·¶Ê¡Öatelier¡×¤¬ÉÁ¤¯¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡Ä¡Ä¤Þ¤À½Ð²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ç¤â¡¢½é¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿»þ¤ËÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¶Ê¤Ï¤¢¤ë¡£¡Ö¥·¥ã¥¤¥¬¡¼¥ë¡×¤À¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿Æü¤Î±ÇÁü¡¢YouTube¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íî¤Á¥µ¥Ó¤Ç¹æµã¤·¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤»É¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤«¤é¥Ñ¥ì¥Ñ¥ì¤Î²ÎÉ±¤È¤·¤Æº£Æü¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£¸ÀÍÕ¤È¥á¥í¥Ç¥£¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡¢À¸¤Êý¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡£
¡¡¢ö¼å¤¤¤Ê ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è Éé¤±¤ë¤Ê ¾Ð¤¤Èô¤Ð¤» ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤ó¤À ¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ã--
¡¡¡Ö¥·¥ã¥¤¥¬¡¼¥ë¡×¤Ï°ª¤Î²Î¤¤½Ð¤·¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤Î°ìÀ¼¤¬¡¢Áª¤ÓÄ¾¤·¤¿¿ÍÀ¸¤Î¡ÈºÇ½é¤Î°ìÊâ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£