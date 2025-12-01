鈴木福、“いいふくの日”に子役時代の懐かしい写真を披露「可愛過ぎる」「成長は早いなあ」
俳優の鈴木福（21）が11月29日、自身のインスタグラムを更新。子役時代の懐かしい写真を公開した。
【写真】「可愛過ぎる」「成長は早いなあ」子役時代の懐かしい写真を披露した鈴木福 ※顔のアップは2枚目
鈴木は「今日は11月29日！いいふくの日ですね〜！」「TVerで『妖怪人間ベム』や、『マルモのおきて』が観られるらしいですね！1枚目は杏さんが撮ってくれたメイク室に走り込んでくる鈴木福 2枚目はマルモのときの、なんだかよくわからない鈴木福 ぜひぜひこの機会に過去の鈴木福も改めて観てやってください！そして今後の鈴木福もお楽しみに…」などとつづり、2枚の写真をアップ。
この投稿にファンからは「可愛過ぎるし一枚目はマジでどういう状況」「ひゃー 可愛すぎる!!一気に福、いただきました」「福くんいい福の日に可愛い素敵なプレゼントをありがとう」「この頃の福ちゃん愛らしくてファンになりましたよ 今は立派な大人の福くん 変わらず応援してます」「これまでの福くんも可愛くて好き これからの福くんはかっこよくて好き」「可愛すぎ成長は早いなあ」などのコメントが寄せられている。
