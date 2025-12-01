日本テレビは1日、東京・汐留の同局で定例社長会見を開催。芸能活動休止中の元TOKIOの国分太一（51）の会見を受け、代理人への強い不信感をもらした。

福田博之社長は会見を見たことを明かし、「国分さんのこの5カ月のご苦労とお気持ちについて私なりに改めて理解をしました」としつつ、「一方で答え合わせをしたいとおっしゃっておられましたが、国分さんがヒアリングの場で述べられたそのものが重大な違反行為に当たります。会見で心当たりがある、反省を繰り返しているなどと述べております、私たちは答え合わせするまでもないと考えています」とあくまでも関係者を守る立場であることを強調した。

そのうえで「これ以上関係者を苦しめることは容認できない。私たちは国分さんの人権に十分に配慮しながら対応してきました」と主張。「長い間『DASH』を背負いつづけてくれた大功労者である国分さんを不当に陥れるつもりは毛頭ありません。降板をお願いするのは断腸の思いでした」と話した。

関係者やスポンサーなどへの対応に追われる中で「8月1日に始まった謝罪の受け入れなどの要請はまだ早すぎる」と判断した説明。「いずれ時期をみて国分さんにお会いできるだろうという気持ちから代理人弁護士の方と真摯に面談し協議を続けてきました」としたうえで「その中で代理人弁護士の方が突然会見を開いた。これにはとても驚き、とても戸惑いました。協議内容を週刊誌にしゃべってしまう代理人弁護士の方とは協議できません」と怒り心頭。

「10月の定例社長会見後に代理人弁護士から再度、謝罪の申し入れを要求されました。週刊誌に漏洩している中では協議は難しいとお伝えしたところ、突如として国分さんの会見になった。私たちが困惑し、不信感を持たざるを得ない振る舞いを続けています。関係者の方の気持ちを尊重していただけない状況下では難しい」と代理人への不信感を募らせている状況であることを明かした。

国分は26日に代理人の菰田優弁護士とともに会見に出席。公の場に姿を現すのは、騒動後初だった。国分は謝罪をした上で、どの行動が問題だったのか「答え合わせをさせていただきたい」と涙ながらに12回も訴えた。

これを受け、日テレはコメントを発表。「従来から申し上げているとおり、“コンプライアンス違反行為があった”ということ以上に公にできることはございません」と強調した。「私共は一貫して関係者の保護を第一に対応しており、何よりも関係者が自分の身元を特定され、“二次加害”がもたらされることに強い恐怖を感じております。その観点から“答え合わせ”は難しいと考えております」と国分側の要求を退けた。

日テレは6月20日に過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あったとして、国分の「ザ！鉄腕！DASH！！」降板を発表。同局の福田博之社長が会見を開いたが、問題行為の詳細についてはプライバシー保護を理由に明かさなかった。国分は10月23日、日テレの対応に瑕疵（かし）があったとして、日弁連に人権救済を申し立てた。