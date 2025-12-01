Æü¥Æ¥ì¼ÒÄ¹¡¡¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ÎÍ×ÀÁµÑ²¼¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×´Ø·¸¼Ô¼é¤ëÎ©¾ì¶¯Ä´¡¡ÂåÍý¿ÍÂÐ±þ¤Ë¡ÖÉÔ¿®´¶¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï1Æü¡¢Åìµþ¡¦¼®Î±¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£·ÝÇ½³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¸µTOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬Àè·î26Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö²ñ¸«¤òÇÒ¸«¤·¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¤³¤Î5¥«·î¤Î¤´¶ìÏ«¤È¤½¤Î´Ö¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¤Ê¤ê¤Ë²þ¤á¤ÆÍý²ò¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ñÊ¬¤Î¿´¶¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¾ì¤Ç½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¤½¤Î¤â¤Î¤¬½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÈÂåÍý¿Í¤ÎÊý¤Ï¤Ê¤¼Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾åÉ¬Í×¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖËÜ»ö°Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¿È¸µÆÃÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ðÊó¤ò°ìÀÚ½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¶¯¤¯Í×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â»ö°Æ¤¬¶ñÂÎÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢ËÜ¿Í¤¬Ë¾¤Þ¤Ê¤¤Ä¾ÀÜ¤ÎÀÜ¿¨¤äÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤È¤¤¤¦Æó¼¡²Ã³²¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë´Ø·¸¼Ô¤¬¶¯¤¤¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´Ø·¸¼ÔÊÝ¸î¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â´Ø·¸¼Ô¤ò¼é¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì°Ê¾å´Ø·¸¼Ô¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤³¤È¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¿Í¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½½Ê¬¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¡ÅÄ¼ÒÄ¹¡£¡Ö¡ØÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù¤ò´ÇÈÄÈÖÁÈ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢30Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤´Ö¤½¤ì¤òÇØÉé¤¤¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹ñÊ¬¤µ¤ó¤òÉÔÅö¤Ë´Ù¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÌÓÆ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤ò·èÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÃÇÄ²¤Î»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤â¡£
¡¡¹ñÊ¬Â¦¤Î¼ÕºáÍ×ÀÁ¤òµñ¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î¥±¥¢¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼³Æ¼ÒÍÍ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢·ÏÎó¶É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢ÅöÈÖÁÈ°Ê³°¤ÎÈÖÁÈ¤ò´Þ¤à½Ð±é¼Ô¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëËèÆü¤Ç¡¢8·î1Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼Õºá¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤É¤ÎÍ×ÀÁ¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¹¤®¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤º¤ì»þ´ü¤ò¤ß¤Æ¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤éÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤ÎÊý¤È¿¿Ùõ¤ËÌÌÃÌ¤·¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎºÇÃæ¤ËÆÍÁ³¡¢ÂåÍý¿Í¤ÎÊý¤¬»ä¤¿¤Á¤È¤Î¶¨µÄÆâÍÆ¤ò½µ´©»ï¤ËÎ®¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿Í¸¢µßºÑ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¶Ã¤¡¢¤È¤Æ¤â¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉÔ¿®´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¡Ö¶¨µÄÆâÍÆ¤òÃÇ¤ê¤Ê¤¯½µ´©»ï¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÂåÍý¿Í¤ÎÊý¤È¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£10·î¤ÎÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¸å¤ËºÆÅÙ¡¢¼Õºá¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤òÍ×µá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Èµ®¿¦¤¬½µ´©»ï¤ËÏ³±Ì¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ï¶¨µÄ¤ÏÆñ¤·¤¤¡É¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ï¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿Í¤ÎÊý¤Ï¡ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í×µá¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¿¤À¤Á¤Ë³°Éô¤ËÁÊ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤¬º¤ÏÇ¤·¡¢ÉÔ¿®´¶¤ò»ý¤¿¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹³µÄ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Õºá¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¹ñÊ¬Â¦¤ÎÍ×µá¤òÂà¤±¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÌ¤Á³¤ËËÉ¤°ÊýË¡¤¬¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¼èÁÈ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Àè·î¤Î¹ñÊ¬¤Î²ñ¸«³«ºÅ¤Î»öÁ°¹ðÃÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤Ï26Æü¤ËÂåÍý¿Í¤Î¸ÖÅÄÍ¥ÊÛ¸î»Î¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤Î¤Ï¡¢ÁûÆ°¸å½é¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÊ¬¤Ï¼Õºá¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤É¤Î¹ÔÆ°¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë12²ó¤âÁÊ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Æü¥Æ¥ì¤Ï¡Ö½¾Íè¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¡È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê¾å¤Ë¸ø¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì¤Ï6·î20Æü¤Ë²áµî¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÊ¬¤Î¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¹ßÈÄ¤òÈ¯É½¡£Æ±¶É¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¹Ô°Ù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤òÍýÍ³¤ËÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ñÊ¬¤Ï10·î23Æü¡¢Æü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¤ËàìáÓ¡Ê¤«¤·¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿¡£