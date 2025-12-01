1日15時現在の日経平均株価は前週末比952.61円（-1.90％）安の4万9301.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は328、値下がりは1239、変わらずは38と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は239.33円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が94.66円、フジクラ <5803>が55.49円、ＳＢＧ <9984>が42.12円、ＴＤＫ <6762>が38.36円と続いている。



プラス寄与度トップは住友電 <5802>で、日経平均を5.82円押し上げている。次いでセコム <9735>が4.35円、太陽誘電 <6976>が3.08円、スクリン <7735>が2.87円、村田製 <6981>が2.25円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は銀行、金属製品の2業種のみ。値下がり1位は鉱業で、以下、非鉄金属、不動産、電気・ガス、その他製品、電気機器と並ぶ。



※15時0分13秒時点



株探ニュース

