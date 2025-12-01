ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡¡Ä¶¼ã¼ê·Ý¿Í¤ËÊª¿½¤¹¡ÖÌ¡ºÍ¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤â¤Ã¤ÈÉÊ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡×
¡¡¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñ²ñÄ¹¤ÎÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¤¬£±Æü¡¢Âçºå¡¦¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì£±£±¼þÇ¯¡õ¿¹¥ÎµÜ¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì£µ¼þÇ¯µÇ°¡×¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤¬£±£±¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿µÈËÜ¶½¶È¤Î±üÃ«Ã£É×Éû¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¾Ð¤¤¤Ï¤³¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ç·ÝÎò£¸Ç¯ÌÜ°Ê¾å¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡×¡Ö¥é¥Ó¥Ã¥È¥é¡×¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥¤¡¼¥È¥á¥â¥ê¡¼¥º¡×¡Ö¹ë²÷¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¡Ö¥É¡¼¥Ê¥Ä¡¦¥Ô¡¼¥Ê¥Ä¡×¡Ö¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¡×¤È·ÝÎò£·Ç¯ÌÜ°Ê²¼¤Î¡Ö¥¸¥ç¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¡ÖÎã¤¨¤Ð±ê¡×¡ÖÅÅµ¤¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡¢½ÂÃ«¡¦¿ÀÊÝÄ®¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤«¤é¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥¹¡×¡£¤µ¤é¤ËÌ¡ºÍ·à¾ì¤òÂ´¶È¤·¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¼ÒÄ¹¡×¡Ö¤«¤é¤·Ï¡º¬¡×¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë»Ä¤Ã¤¿Àº±Ô¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î£²Ê¬¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¥Í¥¿¤ò¸«¤¿¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñ¡¦Ê¸·ÝÉô¤ÎÂçÃÓ¾½ÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤£´Ê¬¤È¤¤¤¦À©¸Â»þ´Ö¤¬¤É¤³¤Î·à¾ì¤È¤«¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð»þ´ÖÀ©¸Â¤Î¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¡ºÍ·à¾ì½Ð¿È¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î¿Ê²½¤ò¼Â´¶¤·¡¢¸Ø¤é¤·¤²¤ÊÃæÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶áÉñÂæ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¼ã¼ê·Ý¿Í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÍ¡¢ÁêÊý¤Ë¡Ø¤ª¤Þ¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¡ºÍ¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÉÊ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Ä¶¼ã¼ê·Ý¿Í¤ËÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£