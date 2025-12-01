ÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤¹¸½Ìò»þÂå¤ÎÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¡Ö¡Ø¥Á¥ç¥ì¥¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µÂîµå½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Âîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎàÁÇËÑ¤Êµ¿Ìäá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅú¤¨¤¿¡£
¡¡£·ºÐ¤«¤é£³£°ºÐ¤Þ¤ÇÂîµå¤òÂ³¤±¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½÷»ÒÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢£²£°£±£²Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¶ä¡¢£±£¶Ç¯¤Î¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤ÇÆ¼¡¢£²£±Ç¯¤ÎÅìµþ¤Ï¶ä¤È¡¢£³Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£°ìºòÇ¯¤Î°úÂà¸å¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦²òÀâ¼Ô¤ØÅ¾¿È¡£ÍèÇ¯£²·î³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¸·Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¡Ö¤«¤¹¤ß¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿ÀÐÀî¤µ¤ó¡£²ñ¾ì¤Î¤¹¤´¤¤ÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¡¢¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤ÄºÝ¤Ë²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¡¢¡Öà¤³¤ó¤Ê¤ËÎý½¬¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÇÉé¤±¤¿¤é¥Á¥ç¡Á²ù¤·¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦°ÕÌ£¤Ê¤¤¤ä¡ªá¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ä¡£à¤³¤ì¤ÇÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Ã¡ª¡ªá¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Âîµå¤Î³Ý¤±À¼¤Ë¤Ï¡¢à¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉáÊ¡¸¶°¦¤µ¤ó¤Î¡Ö¥µ¡¼¡ª¡×¤äÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤Î¡Ö¥Á¥ç¥ì¥¤¡ª¡×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢à¥ï¥¿¥·Î®¤Ï²¿¤«¤Ê¡©á¤È¹Í¤¨¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¡¢ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ß¡×¤Î»¥¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¡¢¤Þ¡¢¡Ø¥µ¡¼¡Ù¤È¤«¡Ø¥Á¥ç¥ì¥¤¡Ù¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ë¤È¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤¦¤Ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ»ä¤â¤Ê¤ó¤«¡Ø¥Á¥ç¥ì¥¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢¤¦¤ó¡£à¤¢¤Ãá¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×
¡¡£Í£Ã¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¡¢³Ý¤±À¼¤Ç¡Ö¤³¤ÎÊý¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Êý¤À¡×¤È¸ÄÀ¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤½¤³¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼«Á³¤Ë¡Ø¥è¡¼¡ª¡Ù¤È¤«¡Ø¥·¥ã¡¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÀÐÀî¤µ¤ó¡£ÂîµåÎò¤¬Ä¹¤¤ÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦²£ß·²Æ»Ò¤Î¡Ö¡ÊÈ±¤Î¡Ë¥Ô¥óÎ±¤á¤È¤«¤âÊÌ¤Ë¸ÄÀ½Ð¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ë¤â¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«Å¬Åö¤Ë¤â¤¦ÉÕ¤±¤Æ¡Ä¤Ï¤¤¡£¡Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡Ë¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£