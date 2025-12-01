´ØºÚ¡¹Ì¦¤Ïº£Àá¤âÀèÈ¯½Ð¾ì²Ì¤¿¤¹¤â¡Ä ¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤ÏÏ¢¾¡¤Ê¤é¤º¡Ú¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¡Û
¡¡1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨A½÷»Ò¤ÎÂè12Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥»¥Ã¥¿ー´ØºÚ¡¹Ì¦¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï¥ß¥é¥Î¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè11Àá¤Þ¤Ç¤ÈÁ°ÅÝ¤·¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè14Àá¤ò½ª¤¨¤Æ5¾¡7ÇÔ¤Î¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¡£Âè12Àá¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤Ç8¾¡4ÇÔ¤Î¥ß¥é¥Î¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤Î¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿´Ø¤Ï¡¢½Ð¤À¤·¤«¤é¥ß¥é¥Î¤Î°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ìー¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì3-9¤È¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢´Ø¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¡ÊMB¡Ë¤ò¶î»È¤·¤¿¹¶·â¤ÇÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤²¥Áー¥à¤ËÎ®¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Æ±ÅÀ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£»î¹ç¸åÈ¾¤Ï¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤¬¥êー¥É¤òÊÝ¤Á¡¢ÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»¤ë¥ß¥é¥Î¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ25-22¤Ç1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÀè¼è¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¡¢¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤â¤Î¤ÎÎ®¤ì¤òÄÏ¤ßÀÚ¤ì¤º¡¢¥µ¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤«¤é¥ß¥é¥Î¤¬MB¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹¶·â¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ÆÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤¬¿Ê¤ß¡¢6ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ìÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢´Ø¤¬Áê¼ê¥³ー¥È±ü¤Î¶õ¤¤¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Ë¥Üー¥ë¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¤â¡¢Î®¤ì¤ÏÊÑ¤¨¤¤ì¤º¥ß¥é¥Î¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡ÊOP¡Ë¥Ñ¥ª¥é¡¦¥¨¥´¥Ì¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì21-25¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤«¤é¥ß¥é¥Î¤¬Àª¤¤¤ò¸«¤»¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï¥µー¥Ö¥ß¥¹¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤¬Áý¤¨¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¤¤ì¤º¡£¥ß¥é¥Î¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤È¶¦¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤â¶ì¤·¤ß¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ÏÄÉ¤¤¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯18-25¤Ç3¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤âÍî¤È¤¹¡£
¡¡¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸å¤¬¤Ê¤¤Âè4¥»¥Ã¥È¡£½øÈ×¤³¤½ÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î2ÅÀÏ¢Â³¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥êー¥É¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£ÃæÈ×¤Ë¤Ï´Ø¤¬OPÃæ¿´¤Î¹¶·â¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¸«¤»15-15¤ÈÆ±ÅÀ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢½ªÈ×¤Ë¤â¥ß¥é¥Î¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËºÆ¤ÓÁË¤Þ¤ìÎ®¤ì¤òÃ¥¤¤¤¤ì¤º¡¢20-25¤Ç»î¹ç¤¬½ªÎ»¤·¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1-3¤Ç¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤ÏÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤òÄÏ¤ß¡¢2¥»¥Ã¥ÈÌÜ°Ê¹ß¤âÇ´¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã¥¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¥ß¥é¥Î¤ËÇÔÀï¡£´Ø¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢2ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤âÏ¢¾¡¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª¤Ï¼¡Àï¡¢Âè13Àá¤ò8Æü¡Ê·î¡Ë¤Î1:00¤è¤ê¸½ºß2¾¡10ÇÔ¤Ç14°Ì¤Î¥µ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥·ー¥Ä¥£¥ª 1-3 ¥ß¥é¥Î
Âè1¥»¥Ã¥È¡¡25-22
Âè2¥»¥Ã¥È¡¡21-25
Âè3¥»¥Ã¥È¡¡18-25
Âè4¥»¥Ã¥È¡¡20-25