110円で足元あったか♡【セリア】見つけたら即カゴINしたい！「優秀レッグウェア」

冬の足元は、とにかく“冷やさない”のが鉄則。【セリア】で見つけたレッグウェアなら、たった\110（税込）で気軽に寒さ対策ができます。底パイルのあったかソックスや、吸湿発熱のレッグウォーマーなど、冷えを感じにくそうな工夫がギュッと詰まったラインナップに注目。デザインも可愛く日常使いしやすいアイテムばかりで、見つけたら即カゴINしたくなる予感です。

足裏の冷え対策にぴったりな底パイルソックス

【セリア】「レディースハーフ丈 底パイルネコ」\110（税込）

かかと部分の猫ちゃん柄が、癒しムードを感じさせてくれるハーフ丈ソックス。@ftn_picsレポーターともさんが「底パイルで足裏が特に温かい」と紹介するように、足裏の内側部分がパイル素材になっているのがポイントです。もこもこしすぎない厚みで靴の中でもゴワつきにくく、「足首まわりは締め付けすぎない、ほど良いフィット感」なのだそう。デイリーに使うのはもちろん、ルームソックスとして活用するなど、マルチに使えるあったかアイテムです。

気温調節に◎ 吸湿発熱のレッグウォーマー

【セリア】「婦人手首足首ウォーマー 発熱」\110（税込）

手持ちのタイツやソックスに重ねて防寒対策ができる、リブ＆メロウデザインのウォーマー。「汗などの湿気を熱に変換する、吸湿発熱タイプ」とレポーターのともさんが紹介するように、お出かけシーンでぬくもりを感じられそうなのが魅力です。足首だけでなく手首にも使えるから、複数枚まとめ買いしておくのも良さそう。薄手タイプで持ち運びもしやすいから、いつものバッグに忍ばせておくのもおすすめ。

