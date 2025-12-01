ÉñÂæ¡ØËâÆ»ÁÄ»Õ¡ÙÁÌ¤«¤¤ÊÔ¡¢ÏÂÅÄÂöËá¤é6Ì¾¤Î¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å²ò¶Ø¡ª
¡¡2026Ç¯3·î¤è¤ê¾å±é¤µ¤ì¤ëÉñÂæ¡ØËâÆ»ÁÄ»Õ¡ÙÁÌ¤«¤¤¡Ê¤½¤«¤¤¡ËÊÔ¤è¤ê¡¢¹¾À¡¡Ê¥¸¥ã¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¡ËÌò¤ÎÏÂÅÄÂöËá¡Ê±ÇÁü½Ð±é¡Ë¡¢¶âÎ¿¡Ê¥¸¥ó¡¦¥ê¥ó¡ËÌò¤ÎÅÄÂ¼¾£¸ã¡¢Íõ»×ÄÉ¡Ê¥é¥ó¡¦¥¹¡¼¥¸¥å¥¤¡ËÌò¤ÎÃæÀî·îÊË¡¢Íõ·Êµ·¡Ê¥é¥ó¡¦¥¸¥ó¥¤¡¼¡ËÌò¤ÎÅÚ²°Ä¾Éð¡¢²¹Ç«¡Ê¥¦¥§¥ó¡¦¥Ë¥ó¡ËÌò¤Îº´Æ£¿®Ä¹¡¢æã²û·¬¡Ê¥Ë¥¨¡¦¥Û¥ï¥¤¥µ¥ó¡ËÌò¤Î»ýÅÄÍªÀ¸¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢ºî²È¡¦ËÏ¹áÆ¼½¡Ê¥â¡¼¥·¥ã¥ó¥È¥ó¥·¥¦¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾®Àâ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ2015Ç¯10·î¤«¤é2016Ç¯3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿BL¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¾®Àâ¡ØËâÆ»ÁÄ»Õ¡Ù¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ë¡½Ñ¤ò»È¤¦¼Ô¤¬ÍÅËâ¤ä¼Ùµ´¤òÂà¼£¤¹¤ë²Í¶õ¤Î¸ÅÂåÃæ¹ñ¡£¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿2¿Í¤Î·ãÆ°¤Î±¿Ì¿¤òÉÁ¤¤¤¿åÌÌ©¤ÇÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢³¤³°¤Ç¤â¾®Àâ¤¬ËÝÌõ¡¢½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯3·î¤Ë¼Â¼Ì¥É¥é¥ÞÈÇ¡ÖÄÄ¾ðÎá¡×¡Ê»úËëÈÇ¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖËâÆ»ÁÄ»Õ¡×¡Ê»úËëÈÇ¡¦¿áÂØÈÇ¡ËÊüÁ÷¡¢¥é¥¸¥ª¥É¥é¥ÞÇÛ¿®¡¢¸¶ºî¾®ÀâÏÂÌõ½ÐÈÇ¡¢¤µ¤é¤Ë2024Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÈÇÌ¡²è¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤È¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï2025Ç¯3·î¡Á4·î¡¢Âè1ÃÆ¸ø±é¤È¤Ê¤ëî°íðÊÔ¡Ê¤«¤¤¤³¤¦¤Ø¤ó¡Ë¤òÅìµþ¡¦µþÅÔ¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ËÜÆü12·î1Æü¤è¤êºÇÂ®Àè¹Ô¿½¹þ¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡ÉñÂæ¡ØËâÆ»ÁÄ»Õ¡ÙÁÌúàÊÔ¤Ï¡¢Åìµþ¸ø±é¤¬2026Ç¯3·î20Æü¡Á29Æü¤Ë¥·¥¢¥¿¡¼H¤Ë¤Æ¡¢µþÅÔ¸ø±é¤¬4·î3Æü¡Á5Æü¤ËµþÅÔ·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±é¡£
