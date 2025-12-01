◇NBA レイカーズ133ー121ペリカンズ（2025年11月30日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が11月30日（日本時間12月1日）の本拠地ペリカンズ戦で先発出場。2本の3Pシュートを含む14得点をマーク。2戦連続の2桁得点を記録した。チームはペリカンズ相手に快勝。今季初の7連勝を飾った。

「言いたくないけどチームが、リードしていると少し退屈してしまうことがある。第3Qは守備も良くなかった」

今季初の7連勝を飾ったが、JJ・レディックHCは厳しい言葉を並べた。

チームは前半からリードを奪って有利に試合を展開。ルカ・ドンチッチがチーム最多34得点12リバウンドのダブルダブルの活躍。オースティン・リーブスも33得点をマークして続いた。ディアンドレ・エイトンも22得点12リバウンドのダブルダブルでチームに貢献した。

「私たちのディフェンスはもっと改善しなければならない。良い時間帯もあったと思うが、今夜はディフェンス面であまり良くなかった。自分たちはまだ成長途中のチーム。うまくやれたと思ってない。“結果は素晴らしい”と言えるのはうれしいこと」と試合を総括した。

19試合を終えて15勝4敗のレイカーズ。現在7連勝中でチームの勢いは止まらない。「チームにはまだまだ伸びしろがある。それがプラス材料」と好調のチームを評価した。