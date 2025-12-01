『ときも』とコラボ！西武バス「エンジェラッピングバス」

西武バス株式会社が、川越営業所にて「エンジェラッピングバス」の運行を開始。

川越市のマスコット『ときも』と西武バス公式マスコット『エンジェ』がコラボレーションした特別デザイン車両が、2025年12月3日(水)より街を走ります。

西武バス「エンジェラッピングバス」

運行開始：2025年12月3日(水)〜

運行エリア：西武バス川越営業所管内（川越駅西口〜南大塚駅南口間、本川越駅〜今福中台間、本川越駅〜川越グリーンパーク間など）

車両：西武バス川越営業所 A4-677号車

沿線地域の活性化とバスへの親近感向上を目的に企画されたラッピングバス。

今回は「川越市の魅力発信」をテーマに、地域で愛されるキャラクター『ときも』と『エンジェ』が共演し、バス車体全体を使って川越の名所や文化をアピールします。

通勤・通学の移動手段としてだけでなく、見て楽しいデザインで街に彩りを添える一台。

デザインの特徴

左側面には川越市の象徴的な風景写真を散りばめ、街の魅力を表現。

右側面は「川越花火」と「川越水上公園のプール」をモチーフに、夏らしい華やかさと爽やかな雰囲気が描かれています。

リア（背面）にはシンボルである「時の鐘」を中心に、市の鳥「雁」と市の花「山吹」を配置。

川越の歴史と自然の魅力が凝縮されたデザインです。

期間限定「クリスマスバス」

2025年12月3日(水)から12月25日(木)までの期間中は、車内をクリスマス仕様に装飾した「クリスマスバス」として特別運行。

さらに12月21日(日)には、サンタクロースに扮した西武バス社員が乗車し、小学生以下のお客様や希望者に「乗車記念カード」を配布するイベントも実施されます。

※運行スケジュールは西武バスホームページ「エンジェのへや」にて確認可能。

バス位置情報システム

西武バス公式ホームページの「位置情報」検索にて、「エンジェバス」の走行位置を確認することが可能（対応予定）。

特別なラッピングバスが今どこを走っているか、リアルタイムでチェックできます。

地域住民の声を大切にし、「でかける人を、ほほえむ人へ。」というビジョンを体現する西武バス。

川越の街を走るキュートなコラボバスです。

西武バス「エンジェラッピングバス」の紹介でした。

