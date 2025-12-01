走行充電が13倍速に進化！BLUETTI「Charger2」

ポータブル電源のパイオニアBLUETTI JAPAN株式会社が、自動車の走行中に最大1,200Wで急速充電を可能にする新世代の走行充電器「Charger2」を発売。

従来のシガーソケット充電より約13倍速い充電性能に加え、自動車用バッテリーへのリバース充電にも対応した画期的な製品が、2025年12月1日(月)よりお目見えです。

BLUETTI「Charger2」

発売日：2025年12月1日(月)

希望小売価格：131,600円(税込)

サイズ：265 × 169 × 69.7mm

重量：1.59kg

「Charger2」は、車のオルタネーターからポータブル電源へ最大1,200Wの高出力で充電できる次世代モデル。

従来なら10時間以上かかっていた大容量バッテリーの充電も、わずか1時間の走行で完了するスピードを実現しました。

さらに、ソーラーパネルからの同時入力にも対応し、車両を「移動する発電所」として活用できます。

自動車用バッテリーを守る「リバース充電」

本製品の最大の特徴は、ポータブル電源から自動車用バッテリーへ電力を供給する「リバース充電モード」。

これにより、バッテリー上がり時のジャンプスタートや、電圧維持のためのトリクル充電、バッテリー寿命を延ばすオートメンテナンスといった高度なケアが可能になります。

※対応機種：B230、B300、B300K、B500K、AC200MAX、AC200L、Apex300

All-in-One自動車電源管理システム

単なる充電器にとどまらず、車両全体の電力を統合管理するシステムへと進化。

BLUETTIアプリと連携して電力状態をリアルタイムで確認できるほか、複数のポータブル電源の制御も可能です。

市販されているポータブル電源の約95％に対応する互換性の高さも魅力。

発売記念キャンペーン

新製品の発売を記念して、期間限定のお得なキャンペーンを実施中。

1. Charger1ユーザー限定アップグレード特典

従来モデル「Charger1」を使用中の方は、特別価格19,980円で「Charger2」へ乗り換え可能（2025年12月31日まで）。

2. 早割期間限定セール

期間限定で48％OFFの早割セールを実施。さらにクーポンコード利用で5％OFFとなります。

車中泊や長距離ドライブ、災害時の電力確保に革新をもたらす「Charger2」。

新しい車載電力スタイルを、この機会に導入してみてはいかが。

BLUETTI「Charger2」の紹介でした。

