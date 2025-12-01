今年話題になった言葉に贈られる自由国民社 現代用語の基礎知識 選 「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」の発表・表彰式が1日、都内で行われ、年間大賞に高市早苗首相（64）が自民党総裁選の勝利演説で表明した「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選ばれた。その他、2025年日本国際博覧会の公式キャラクター「ミャクミャク」がトップ10に入りを果たした。授賞式にはミャクミャクが登場し、会場を盛り上げた。

2025年日本国際博覧会協会副事務総長の郄科淳氏に手を引かれ登場したミャクミャク。当初は不安視されていた万博だったが当時の心境について「んー。ミャクミャクには良く分からないんけど、大好き、かわいいって言ってくれる人もたくさんいて、もっともっとお友達がほしいなって、毎日やってきたの！」と回顧。

万博の来場者数が増えたことに伴い、ミャクミャク人気もうなぎ上りに。「毎日たくさんの人が来てくれてハイタッチしたりとか、写真撮ったりとか、楽しくてワクワクした」と充実感たっぷりに振り返った。

今後の活動については「これからも皆と会いたいなと思っている。ミャクミャクパビリオンも素敵だね。いろいろなところに呼んでもらったり会いに行ったりできるといいなと思っている」と声を弾ませた。

最後に「流行語大賞に選んで頂いて本当にありがとうございます。改めてみんなにお礼を言いたいなと思います。たくさんの笑顔や感動を分けてくれて本当にありがとう！明るい未来へ一緒に歩んで行こうね！」と呼びかけ「またね〜」と手を振った。

トップ10は以下の通り（順位なし、並びは五十音順）

◆エッホエッホ

◆オールドメディア

◆緊急銃猟／クマ被害

◆国宝（観た）

◆古古古米

◆戦後80年／昭和100年

◆トランプ関税

◆二季

◆働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相【年間大賞】

◆ミャクミャク

【選考委員特別賞】

◆ミスタープロ野球