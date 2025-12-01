香港国際競走（14日、シャティン）の香港カップ（芝2000メートル）に出走する関西馬が1日、栗東で国内最終追いを行った。

6月15日の宝塚記念8着後、左後肢の筋肉痛で秋初戦の天皇賞・秋を回避したロードデルレイ（牡5＝中内田、父ロードカナロア）はCWコースしまい重点でラスト1F11秒5（5F67秒8）をマーク。中内田師は「指示通り動けていました。良かったと思います」と納得の口ぶり。「天皇賞をアクシデントで回避しての立ち上げになりますが、その後は順調。ここまでいい感じに上向いています。これでどう変化するかを見て、香港での調整を決めたい」と好気配を伝えた。

鞍上は初コンビとなるレーンに決定。3日に関西空港から出国する。

JRA所属馬は香港スプリント（芝1200メートル）がサトノレーヴ（牡6＝堀）、ウインカーネリアン（牡8＝鹿戸）、香港マイル（芝1600メートル）はソウルラッシュ（牡7＝池江）、エンブロイダリー（牝3＝森一）、香港カップはベラジオオペラ（牡5＝上村）、ローシャムパーク（牡6＝田中博）、ロードデルレイ、香港ヴァーズ（芝2400メートル）はアーバンシック（牡4＝武井）が選出されている。

4競走の選出馬は以下の通り。

【香港スプリント＝芝1200メートル】カーインライジング、サトノレーヴ、ラッキースワイネス、ヘリオスエクスプレス、ウインカーネリアン、ファストネットワーク、カーデム、ラッキーウィズユー、ビューティーウェイヴス、レイジングブリザード、トモダチココロエ、ヴンダバー、ディヴァーノ

【香港マイル＝芝1600メートル】ソウルラッシュ、ヴォイッジバブル、ドックランズ、ビューティージョイ、ギャラクシーパッチ、ボーヴァティエ、ハッピートゥギャザー、レッドライオン、サンライトパワー、マイウィッシュ、コパートナープランス、パッチオブシータ、ザライオンインウィンター、エンブロイダリー、補欠馬→プレイフォーミル、マッシヴソヴリン

【香港カップ＝芝2000メートル】カランダガン（回避）、ロマンチックウォリアー、ベラジオオペラ、ローシャムパーク、ロードデルレイ、ガレン、ストレートアロン、チェンチェングローリー、シャンワー、マッシヴソヴリン、キジサナ

【香港ヴァーズ＝芝2400メートル】ロスアンゼルス、アルリファー、ジアヴェロット、ゴリアット、ソジー、ドバイオナー、アーバンシック、エンスード、エイドン、モーメンツインタイム、バンドルアワード、カーインジェネレーション