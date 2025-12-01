¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿8000Åê¹Æ¡õÄ¹ºêJ1¾º³Ê¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¡Ö´ò¤·¤¤¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡Ê73¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø2¤Ä¤Î¡È¤¦¤ì¤·¤¤¡ÉÊó¹ð¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï¡Ö½Ë8000Åê¹Æ¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤¬8000·ï¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºêJ1¾º³Ê³®ÀûÊó¹ð²ñ¡¡¤ß¤ó¤ÊÂç´î¤Ó¤À¤¡¡ª¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¤µ¤¡¤³¤³¤«¤é¤À¡ª¡ª¡×¤È11·î29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤ÇÆÁÅç¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤ÇÇ¯´Ö2°Ì¤ò³ÎÄê¤µ¤»¡¢2018Ç¯°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡ÖV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡×¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö#v¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¡¡#j1¾º³Ê¡¡#³®ÀûÊó¹ð¡¡#¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡¡#sadamasashi¡¡#¥Ê¥¬¥µ¥¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°Ù¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö8000Åê¹Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤ÊÅê¹Æ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖV¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¾º³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£