カセットプレーヤー「WE-001」

完実電気は、フランスのオーディオブランド・We Are Rewindの取り扱いを開始。「モダンに進化した」というポータブルカセットプレーヤー「WE-001」を発売した。価格は25,780円。堅牢なアルミニウム製ボディに、Bluetooth 5.1機能と充電式バッテリーを搭載している。

カラーはSerge(オレンジ)、Kurt(ブルー)、Ketih(グレイ)を用意。さらに、一部販路限定モデルとしてAmy(ブラック&イエロー)、Edith(ピンク&グリーン)も用意する。

Serge(オレンジ)

Kurt(ブルー)

Ketih(グレイ)

Amy(ブラック&イエロー)

Edith(ピンク&グリーン)

We Are Rewindは、「懐かしさと革新の精神に基づいて誕生した」というブランドで、カセットプレーヤーを現代に蘇らせるという挑戦からスタート。1979年に登場したソニーの初代ウォークマンにインスパイアされ、ミニマルなデザインと上質な素材に加え、最新のテクノロジーも組み合わせた製品を手掛けている。

自分だけのミックステープを作れる録音機能も備えているのが特徴。カセットはType I～IVに対応。再生機能は2トラック・ステレオ再生に対応。ヘッドフォン出力2×2mW(32Ω負荷時)を備えるほか、Bluetooth 5.1搭載でワイヤレスヘッドフォンへ送信もできる。

録音機能は、3.5mmプラグから入力した音声をステレオ録音できる。充電時間は約4～5時間で、連続再生時間は約10～12時間。

外形寸法は140×33×88mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は約404g。