プロ野球・オリックスの佐野皓大選手が1日、自身のインスタグラムを更新。今季限りでの現役引退を発表しました。

佐野選手は2014年ドラフト3位で、大分高からオリックスに入団。当時は投手として入団も1軍登板の機会を得られず、4年目となる2018年シーズンに野手転向となりました。同年には1軍デビューを果たし、俊足を武器に躍動。1軍でも出場数を重ねていましたが、昨季はケガにも苦しみ4試合止まりとなっていました。今季はファームでも35試合の出場、1軍出場なしとなり、オフに戦力外となりました。

佐野選手は交流の厚い元チームメート、現ドジャースの山本由伸投手との2ショット写真など10枚の写真を公開。本文は「本日、現役を引退する事を決めました」という言葉から始まり、これまでの日々について語られました。

周囲への感謝とともに「3連覇、日本一。素晴らしい経験もさせていただきました。苦しい日々がほとんどでしたけど素晴らしい経験ができて本当によかったです。日本一のファンの前でプレーできてよかったです。最高のチームメイトに出会えて本当によかったです」とつづった佐野選手。「本当に11年間ありがとうございました。41背負えてよかった」と本文を締めくくりました。この投稿には山本投手らもリアクション。コメント欄にもファンなどから多くのねぎらいと感謝のメッセージが寄せられています。