秋篠宮さま60歳お誕生日「おじいさんになったんだな」「栗御飯の写真が送られてきました」語られた一家のご様子

11月30日、秋篠宮さまが60歳、還暦の誕生日を迎えられました。

公開された映像には、庭で大切に育てられている植物を紀子さまとご覧になるなど、仲睦まじいご様子が。

また「マーラ」というげっ歯類のペットが突然2匹映り込む場面もあり、秋篠宮さまらしい一面が多く映されていました。

今年は、結婚35周年。紀子さまへのお気持ちを問われた秋篠宮さま。

＜秋篠宮さま60歳の誕生日に際しての会見より＞

35年の間、このわがままな夫をよく支えてくれていて、感謝しています。

秋に二人で日光を訪ねました。少し早い紅葉を楽しんだり、昔一緒に行った所を訪ねてみたりなして、ゆったりとした時間を過ごしたわけですけれども、今までだと、出かけるときは子供が一緒のときが多かったわけですけれども、子供も大きくなって、これからは段々と二人で出ることが多くなるのかな、などと思ったりました。

成年式迎えられた長男・悠仁さまへの思い

2025年、長男の悠仁さまは成年式を迎えられました。

その成長ぶりについて問われた秋篠宮さまは…、

＜秋篠宮さま60歳の誕生日に際しての会見より＞

私の中ではずっと小さいというイメージがあるんですね。その長男が、もう成年式ということになると、時の流れの速さを感じました。

息子はかなり入念に成年式の準備をしていたようです。

式自体と共に、その後、賢所でも参拝があり、そういうときの所作などを何度も稽古していました。私はその期間の様子、それから成年式当日の様子を見ながら、大人になったんだなと感じました。

現在は、筑波大学の学生として大学近くの住居で生活されることも増えたという悠仁さま。

＜秋篠宮さま60歳の誕生日に際しての会見より＞

家庭では私の良き話し相手になってくれています。割と最近では、一緒に稲刈りをしたりしました。



また、大学での様子ですけれども、話をしているとかなり充実した大学生活を送っているようで、そのことを嬉しく思っています。



どうも自炊をしているようなんですね。

少し前ですけれども、 庭の畑で採れた野菜を持って行ってポテトサラダを作ったりとか、それからまた、栗御飯を作ったなどというその時の写真が、メッセージと共に送られてきました。

ポテトサラダに栗ご飯。「料理好き」という悠仁さまの一面を明かされました。

長女・眞子さん第1子出産「おじいさんになった」

そして、秋篠宮さまにとってもう一つの大きな出来事が、長女・小室眞子さんの第1子出産です。

「初孫」の誕生について記者から質問が及ぶと…。

＜秋篠宮さま60歳の誕生日に際しての会見より＞

第一報を聞いた時はとても嬉しい気持ちになりました。それと同時に、おじいさんになったんだなという、そんな若干複雑な思いもいたしました。そして、もし日本に来る機会があれば、是非会いたいと思います。

この会見の様子について30年以上秋篠宮さまの取材を続けている江森敬治氏に話を聞きました。

30年以上秋篠宮さまを取材する江森敬治氏：

お孫さん、もうかわいいでしょうし、そういった写真なり、それこそ動画みたいなものとか既にご覧になっているかなと思います。

一人の祖父ということで楽しみにしているとか、会ってみたいとか、そういう思いっていうのがすごく伝わってきている感じはいたします。

そして会見では、公務を担う皇族の高齢化や減少について「公的な活動の規模を縮小するしかない」と見解を述べられた秋篠宮さま。

30年以上秋篠宮さまを取材する江森敬治氏：

天皇陛下を支えるというのが一番秋篠宮さまの大切な役割なんですけれど、ご自分のこととかご自分の家族のことだけじゃなくて、これから皇室はどう国民と向き合っていくのかとか考えながら動かれている。

いろんな意見を表明するとかそういったことが期待できるんじゃないかなと思います。

（「サン！シャイン」12月1日放送より）