飼い主さんが飼ってきたばかりの、コーギー柄のスリッパを気に入ったおこげくん。巣穴へと持ち帰ってしまい、取り返そうとする飼い主さんのやり取りがまるでコントのようで楽しいと評判になりました。

「おやつ誘導作戦、成功すると思いきや上手でしたね」「半端なく疑ってますね笑」と評判で、17万回以上再生されています。

【動画：買ったばかりのスリッパを奪う犬→取り返そうとしたら…『まるでコントのようなやり取り』】

買ったばかりのスリッパだったのに…

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『koge_ocoge』へ投稿された、オッドアイのコーギー「おこげくん」の様子です。この日、飼い主さんが買ったばかりのスリッパを、おこげくんがハウスへと持ち帰ってしまったのだとか。

どうやらもふもふした形やコーギー柄なのがお気に召したらしく、飼い主さんが「返して」と声をかけても咥えて離そうとしませんでした。それどころか、取り返そうとすることに怒ってうなられたのだそう。

お菓子で誘導して取り返す作戦、決行！

そこで飼い主さんは、お菓子で釣って巣、そしてスリッパからおこげくんを引き離す作戦へ出ることに。巣の前からお菓子を等間隔に置き、食べ始めたおこげくんを確認してから、「今だ！！」と取りに行った飼い主さん。

一見上手く行ったかのように見えましたが、おこげくんの方が上手でした。飼い主さんの動きを見て危険を察知したのか、素早くハウスへ戻るとしっかりスリッパを確保するおこげくん。あえなく作戦失敗となったのでした。

その後のスリッパは…？

その後、何とかスリッパを返してもらうことができた飼い主さん。ふとおこげくんの方に目をやると、スリッパを取り返されてしまい、悲しそうにハウスを見つめているおこげくんの姿があったのでした。

数日後同じスリッパをおこげくんに見せてみたところ、自分のおもちゃではないと分かったからか、全く興味を示さなかったのだそう。でも枕代わりにしたりもするそうで、おこげくんにとってまだ魅力的なもののようです。

この投稿へは「仲間だから守ってるんだよね」「うわぁー大変、持ってかないでーですね」「うちもスリッパ片足だけ5個あります」「オヤツで釣ってるって疑った顔しとる、、、」など、おこげくんと飼い主さんとのやり取りに魅了された視聴者から多くのコメントと3000件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『koge_ocoge』では、右目がブルーというオッドアイがチャームポイントなコーギーの「おこげくん」と飼い主さんの日常が公開されています。

