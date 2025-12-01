森香澄、クリスマスカラーのサンタ風ドレスでちいかわ達とポーズ「幸せそう」「4人目のちいかわ姫」「赤もお似合い」
タレントの森香澄（30）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。11月28日に都内で行われた『ちいかわと冬をたのしんじゃお！ セブン-イレブン×ちいかわ』PR発表会に参加した際のオフショットを披露した。
【写真】「幸せそう」ちいかわ＆ハチワレ＆うさぎと仲良くポーズする森香澄
森は「セブンイレブン×ちいかわ PRイベント ありがとうございました」のコメントともに、赤のサンタ風ロングドレスでポーズを取るソロショットや、イベントに登場したちいかわ＆ハチワレ＆うさぎと幸せそうな様子を見せる写真と動画をアップした。
この投稿にファンからは「香澄ちゃんスタイル良すぎ!!!」「4人目のちいかわ姫香澄ちゃん手足が長すぎです」「ちいかわに囲まれて幸せそう」「森さんが可愛い過ぎてツラい」「森さんってピンクとか淡い水色ってイメージですけど赤もお似合いですね」「香澄ちゃんちいかわ、推し同士のコラボ」などのコメントが寄せられている。
