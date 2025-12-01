KDDIとauペイメントは、決済サービス「au PAY」で、端末がネットワークに接続できない状態でも店舗で支払いができる「オフラインコード支払い」機能の提供を開始した。

「オフラインコード支払い」は、ユーザーのスマートフォンが圏外にある場合や、通信障害などで一時的にネットワークにつながらない状況でも、au PAYのコード決済を利用できるようにするもの。

これまでは、地下の店舗や人が密集するイベント会場、災害時や通信トラブル時に決済アプリが通信エラーとなり支払いができないケースがあったが、今回の新機能により通信環境に左右されない、より安定した決済体験が提供される。

ローソンをはじめスーパー・ドラッグストアで利用可能

ユーザー側で特別な設定を行う必要はなく、通信できない状態でも決済用コードを表示して提示するだけで支払いが完了する。対象店舗は、ローソンをはじめとするコンビニエンスストア、サンドラッグ、西友、apollostationなどで、今後さらに拡大していく予定。

また、取得済みのクーポンや、Pontaポイントが必ず当たる「たぬきの抽選会」などのキャンペーン、残高が不足した際に自動でチャージされるオートチャージ機能なども、通常通り利用できるとしている。