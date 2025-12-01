女優の木村文乃が１日までに自身のＳＮＳを更新し、手料理を披露した。

インスタグラムに「ご無沙汰ごはんでした」と伝えた木村。「かますの干物」「長芋とナスの豚ロース巻き」「キャベ千サラダ、トマト」「ひじき煮」「めかぶ」「ネギとワカメのおみそ汁」「寝かせ玄米ごはん」と献立を記し、料理を並べた食卓の写真をアップした。ストーリーズには「味薄かったり濃かったり。フライパンひっくり返したり、調味料ぶちまけたり。久々だとトラブルだらけだけど（笑）笑顔のある食卓が一番の栄養」と文字を載せた。

また「仕事、引越、リフォームが大体ひと段落してやっと落ち着いた日々が過ごせ始めて、、と思いきや、クリスマスの飾り付けで一気に賑やかになった自宅」と近況も伝えた。

この投稿に「おかずどーん！愛いっぱいどーん！！！で素敵です」「豚ロース巻きおいしそ」「文乃さんの丁寧さと優しさが、そのまま器に映っているみたい」「こんなに素敵なお料理を作ってもらえたら、すご〜く幸せ」「お魚もお肉もあってもりもりご飯食べられそうです」「いつもいつも腕前に感服します」などの声が寄せられている。

木村は２０２３年３月に一般男性との結婚と妊娠を発表。同年７月に第１子出産を公表している。