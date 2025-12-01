大相撲で歴代最多４５度の優勝を誇る元横綱、白鵬翔さん（４５）が１日、自身が社長を務める白鵬ダヤン相撲＆スポーツ株式会社を通して、少年少女および一般を対象とした国際相撲大会「第１６回 白鵬杯」の開催を発表した。２０２６年２月７日・８日の２日間、ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯ（東京都江東区）にて行われる。

昨年までの少年部門のみから少女（小学１年生から中校生）、成人男女（高校生・大学生・社会人）の部門が追加される。

今年６月に日本相撲協会を退職した際に掲げた「世界相撲相撲グランドスラム」、「相撲の五輪競技採用」に向けた取り組みといえそうだ。

白鵬氏は退職後、第二の人生で「相撲を通じて世界をひとつにする」という理念のもと、社会貢献と相撲を世界に広げる活動を積極的に展開。タイ、モンゴル、韓国、カザフスタン、ウズベキスタン、エストニアなどを訪問し、現地の相撲関係者との交流を重ねた。

白鵬氏個人に関しても「国際相撲連盟 顧問に就任」「ＨＥＲＯｓ ＡＷＡＲＤ ２０２５受賞」「石川県観光大使に就任」などの進展があった。

かつて白鵬氏は「相撲がオリンピック種目になるには、男女ともに参加できるものでないとならない」と話していた。まずは現役時代からライフワークとする「白鵬杯」で、その第一歩を踏み出した格好だ。

発表では「本大会は、開催地を両国国技館から『ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯ』へ移し、新たなアマチュア相撲の聖地となれるよう、より開かれた国際大会として開催されます。また新たに『女子の部』『成人の部・男女』を加え、相撲を“生涯スポーツ”として楽しめる大会へと進化させる予定です」と趣旨が記された。