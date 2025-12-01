「２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」トップ１０と、年間大賞が１日、発表され都内で表彰式が行われた。年間大賞は高市早苗総理の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」に決まり、高市総理が会場に姿を見せ、あいさつを行った。

ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」ではこの様子を生中継。司会者から「働いて働いて」が奈良のイントネーションになっていたことを指摘されると高市総理は「そうでしたか！」とビックリ。「標準語の変換に１、２秒かかってしまうので、言いたい事があると関西弁になってしまう」と笑顔で説明した。

司会者が「それが返って優しさが伝わった」と言うと、高市総理は「そない言うてもらえたら」と関西弁で返答し喜びをにじませた。

この中継を見ていた大久保佳代子は「トークがスムーズでうまい。柔らかい。ちょっとしたユーモア…できますね」と関心しきり。石井亮次アナが「関西弁で返すのがアドリブ力」というと、大久保は「腕があります」と絶賛だ。

中村仁美アナも、まさかの高市総理の登場に「ものまね芸人の方が出てきたと思った。本物でてきてびっくりした」と率直感想。「お話されるのを見ると、人間力があるなって」とこちらも感心しきりだった。