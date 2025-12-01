フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」が１１月３０日に放送され、ファイヤーサンダー・粼山祐、こてつが出演した。

ファイヤーサンダーは「キングオブコント２０２３」から３年連続のファイナリスト。実力派コンビとして人気、知名度が急上昇中だが、有名占い師のシウマ氏から「気になるのがありまして。隣同士、大丈夫？」と聞かれた。

粼山は「まあまあ…。確かにコンビ仲、良くはないです」とうなずいた。さらに「ファイアサンダーってＧｏｏｇｌｅ（検索）に入れると１発目に不仲って出てくる」と苦笑した。

シウマ氏が、こてつは「人の話を聞いてるようで聞いてないっていうのもあるんで」と指摘すると、粼山は「本当に聞いてない。打ち合わせとかでみんなが『はい』って聞いてるのに、こいつだけが、１個前にした話を同じ質問し返したりとか」とうなずいた。

つづけて、シウマ氏は、こてつを「親分肌の気質を持ってて。人をまとめたがる」と指摘。粼山は「昔、本当に、コンビ組み立てぐらいのときに、どの先輩も、俺より『良い先輩』をできてないから。俺は誰にも付いていかないみたいなことは言ってた」と述懐した。

こてつは「うわ、あったな！そんなこと…。確かに、先輩と付き合うとがっかりするから。付き合わんようにしてるみたいな時期はあった」と苦笑していた。