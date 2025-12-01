Hobby Sakura、「勝利の女神：NIKKE」のフィギュア「ラピ：レッドフレーバー」の彩色見本公開！
【ラピ：レッドフレーバー】 発売日・価格：未定
海外のホビーメーカー「Hobby Sakura」は、フィギュア「ラピ：レッドフレーバー」の彩色見本を公開した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」より「ラピ：レッドフード」の水着コスチューム「レッドフレーバー」の姿を、1/7スケールでフィギュア化するもの。
今回同社公式Xアカウントにて本製品の彩色見本を初公開しており、指揮官を誘惑するような眼差しと仕草をするラピの艶やかな水着姿を一足先に確認することができる。
#Hobbysakura新商品公開- Hobby Sakura (@Hobbysakura) December 1, 2025
『彩色見本公開②』
🟥「ラピ:レッドフレーバー」1/7スケール塗装完成品🟥
好評配信中の人気スマホゲーム「勝利の女神：NIKKE」の人気キャラクター
ラピ：レッドフードがスキン水着姿で登場！
本日引き続き画像を発表いたします… pic.twitter.com/vATrjmPGV0
(C)SHIFT UP Corp.