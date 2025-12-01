海外のホビーメーカー「Hobby Sakura」は、フィギュア「ラピ：レッドフレーバー」の彩色見本を公開した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」より「ラピ：レッドフード」の水着コスチューム「レッドフレーバー」の姿を、1/7スケールでフィギュア化するもの。

今回同社公式Xアカウントにて本製品の彩色見本を初公開しており、指揮官を誘惑するような眼差しと仕草をするラピの艶やかな水着姿を一足先に確認することができる。

(C)SHIFT UP Corp.