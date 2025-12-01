レコードを回すように温度調整。かわいさ炸裂のカップウォーマー
すぐに冷めてしまう冬場のコーヒー。温かさをキープするために、オフィスでもカップウォーマーを使っている方も多いのではないでしょうか。
Kyerlishのマグカップウォーマーは、木目調のアーシーなデザイン。と思いきや、よく見るとこれ、レコードのターンテーブルを模していますね。かなりかわいいデザインです。
40℃-55℃、55℃-65℃、65℃-75℃の3段階温度設定や、2/4/6/8/10/12時間のオフタイマー設定機能があるのですが、これをトーンアームのところにあるスイッチで操作するデザイン。これまたかわいい。
4時間の連続使用で自動的に電源オフ。さらに10分間カップの重力を感知しなくなると、スタンバイモードに入って自動的に電源がオフになる安全設計です。カップはステンレス、セラミック、耐熱グラスなど幅広く対応。
仕事中のブレイク時に、こんなカップウォーマーがあると少し気分も和むのではないでしょうか。Amazonブラックフライデーでは、25%OFFの2,830円になっております。
Kyerlish カップウォーマー
2,830円
