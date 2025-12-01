巨人の門脇誠（２４）が今オフも、プロ入り前から行っている知的障害のある球児らとの練習会で講師を務めた。

憧れのまなざしを向けられながら一緒に汗を流し、「『来年もやろう！』という思いにさせられた。すごいと思ってもらえる選手になりたい」と思いを新たにした。

１１月２４日、ジャイアンツタウンスタジアム（東京都稲城市）に和気あいあいとした声が響いた。練習会に参加したのは、障害を抱えながらも硬式野球に取り組む「甲子園 夢 プロジェクト」の中高生ら２２人。ノックで流れるようなグラブさばきを披露し、紅白戦で投手役も務めた門脇は「すごくうまくなっている」と上達ぶりに目を細めた。

成長しているのは、プレーだけではなかった。昨年に続いて参加した１７歳は、門脇から「三振をとりたい」と日常的に練習に打ち込める環境を作るため、自身が通う特別支援学校に野球部を作ろうと奔走中。門脇との出会いをきっかけに、本気で甲子園を目指すために猛勉強で公立高校へ進学した生徒もいるという。

門脇は今季、出場８１試合で打率２割２分３厘と３年目で自己ワーストの成績に終わった。「活躍するのとしないのでは、影響力も違う。はい上がるしかない」。球児たちからもらった刺激を胸に刻み、鍛錬のオフを過ごす。（財津翔）