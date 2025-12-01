浜崎あゆみさんの投稿、「皮肉が利いてる」と話題―台湾メディア

台湾メディアの三立新聞網は1日、中国上海公演が急きょ中止となった歌手の浜崎あゆみさんの投稿に「皮肉が利いている」との声が上がったことを報じた。

浜崎さんは11月29日に上海で公演を開催する予定だったが、前日の28日に中止を発表した。28日午前に急きょ中止の要請を受けたといい、記事は「高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言が中国を怒らせ、最近では日本の複数の芸能人の中国での活動に影響が出ている」として浜崎さんの公演の突然の中止や主催者が「不可抗力」としか理由を説明しなかったこと、浜崎さんが1万4000席の空席を前に無観客公演を遂行したことを伝えた。

記事は、浜崎さんがインスタグラムでこの無観客公演について報告したことを紹介したほか、「浜崎さんはインスタのストーリーズに（台湾などで使われる）繁体字の中国語ニュースを次々とリポストしている。内容はすべて空席を前にパフォーマンスをしたことを伝えるものだ」と記してこれにネットユーザーから「彼女が分かっていないわけがない。完全に分かってる！日本人の上級皮肉テクニックだ」との反応が寄せられたことを紹介した。

記事によると、浜崎さんの投稿にネットユーザーからは「（香港の俳優の）アンソニー・ウォン（黄秋生）の（浜崎さんをたたえる）コメントに関する記事もリポストしていて、彼女の怒りを画面越しに感じた」「彼女は物事をすごく理解していて他人に取り込まれて軽率になったりしない。日本人は状況を理解した上で大声で叫んだり騒いだりせず、礼儀正しく振る舞う。本物の強者だ」「良かった。やっぱり負けず嫌いでへこまない浜崎あゆみだ」などの声が上がったという。（翻訳・編集/野谷）