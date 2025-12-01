サボリーノ×CANDY TUNEコラボ！限定ノベルティが当たるキャンペーン

忙しい毎日でも手軽にキレイをサポートしてくれる、サボリーノとアイドルグループ「CANDY TUNE」のコラボレーションキャンペーンがスタート！2025年12月1日から始まるこのキャンペーンでは、サボリーノの対象製品をご購入いただいた方に、限定ノベルティが当たるチャンスがあります♡ぜひこの機会にチェックしてみてください。

「サボリーノ×CANDY TUNE」限定コラボ動画

サボリーノと「CANDY TUNE」のコラボレーション動画が公開され、注目を集めています！

新曲「アイしちゃってます♡」をバックに、メンバーたちが登場し、忙しい日常にぴったりのサボリーノを活用したスキンケア法を紹介♪

特に、アイドルメンバーたちが実際にサボリーノを使っているシーンは、ファンならずとも必見！普段忙しいあなたも、動画を見ながらサボリーノを使って、お肌も心もリフレッシュできちゃうかも♡

限定ノベルティをゲットするチャンス

A賞：オリジナルクリアファイル

B賞：オリジナルアクリルスタンド用オリジナルポーチ

キャンペーン期間中、サボリーノの対象製品を購入すると、抽選で限定ノベルティが手に入るチャンス！

オリジナルクリアファイルやアクリルスタンド用ポーチなど、ファン必見のアイテムが合計157名様に当たります。

特に、CANDY TUNEメンバー全員のデジタルサイン入りクリアファイルは、ファンにとっては超レアアイテム♪レシートを撮影して応募するだけなので、簡単に参加できますよ♡

原宿から世界へ！街頭ビジョンでもプロモ

さらに、キャンペーン開始日からは、東京・原宿の街頭大型ビジョン「CHANGE ViSiON Harajuku」で、サボリーノとCANDY TUNEのコラボ動画が放映されます！

原宿から世界へ発信するこのプロモーションは、CANDY TUNEの活動拠点である原宿ならではの盛り上がりを見せています。

12月1日から7日までの期間限定で、毎日10:00～21:00まで放映されるので、原宿にお立ち寄りの際は、ぜひチェックしてみてください♡

忙しい毎日でも、サボリーノで簡単ケア



サボリーノとCANDY TUNEのコラボキャンペーンは、忙しい日々を送る私たちにぴったりのスキンケア提案が詰まっています。

新曲「アイしちゃってます♡」を背景にしたコラボ動画や、限定ノベルティが当たるチャンスなど、楽しみながらスキンケアを続けられること間違いなし！

ぜひ、この機会にサボリーノを取り入れて、毎日のケアをサポートしてもらいましょう♡