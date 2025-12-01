ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í23ºÐ¡¢»ÒÌò»þÂå¤Ë¶¦±é¤·¤¿ÂçÊªÇÐÍ¥¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿à¸ÀÍÕá¤È¤Ï¡ª¡©Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤â¾Ò²ð¡ÚÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Û
ÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬¡¢12·î5Æü¸á¸å1»þÊüÁ÷¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤ÎÄ¹¼÷¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤ÞºÇ¤â½Ü¤Ê¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¡£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÊªÇÐÍ¥¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤É¡Ä°Õ³°¤Ê»Ñ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤Ë»×¤¤¤ò¸ì¤ëÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤µ¤ó
Íû¸÷¿Í¡Ê¤ê¤Ò¤È¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢ËÜÌ¾¤ÇÎ¾¿Æ¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç¡Ö¸÷¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢Åö¤ÎËÜ¿Í¤ÏÌ¤¤À¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
10ºÐ¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ³Ø¤Î»þ¤Ë¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö²ÖÇ³¤æ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂçÏ©¶ÕÌé¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤È°ìÂÐ°ì¤Ç¼Çµï¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¡¼¥é¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿à¤¢¤ë¸ÀÍÕá¤¬º£¤â»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Ãæ³Ø¤Î»þ¤Ë¤ÏÈþ½ÑÉô¤ÎÉôÄ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÇÐÍ¥³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º·Ý½Ñ¤Î¥»¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÇ¡²¿¤Ê¤¯ºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£