「今年もやってる」



【写真】猫はこたつで丸く…ならずに伸びる！？

いよいよ冬本番。猫といえば「こたつで丸くなる」のイメージが強いですが、そんな常識をくつがえす写真がXで話題になっています。



写っているのは、白猫の「ねる」くん（5歳・男の子）。こたつの「中」ではなく、「天板の上」でへそ天になり、体をぐーんと伸ばして手足を放り出すようにくつろいでいます。どうやら毎年見られる冬の風物詩のようで、ねるくんは目を細めてとても気持ち良さそうです。この投稿には6.3万件超の“いいね”が殺到。早速、飼い主のXユーザー・くうねるさん（@ku_nel）に詳しく話を伺いました。



こたつ上でまったり…ねるくんの“冬ルーティン”

ーーねるくんは、いつ頃からこたつの上で寝るようになりましたか。



「2年前、こたつを新調して以来、毎年こたつを出すたびに天板の上で寝転ぶようになりました」



ーーこの光景を見たときの感想は？



「『かわいいなぁ。気持ち良さそう。今年もやってる〜！』と思いました。すっかり冬の恒例になっていて、姿を見るたびにほっとした気持ちになります」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「3分ほどゴロゴロしたあと、満足そうにおりていきました」



ーーねるくんやくうちゃんには、他にも冬の定番スポットがありますか。



「お気に入りのベッドの上やソファーの上、こたつの中などでもよく過ごしています」



リプライには、ねるくんの姿に思わず頬がゆるむ声がたくさん寄せられています。



「冬限定こたつの王様登場」

「ねーこはコタツで長くなる」

「そうじゃないけどそれもいい」

「ネコは丸くないがコタツは丸い」

「猫はこたつの上で長くなるんですね」

「ぬくぬく加減がちょうどいいんだね」

「あったかくて気持ちいお部屋なんだろうな」

「たしかにテーブルもあったかくなるんだよな〜」

「最高な姿のねこさん、発見！ 癒やされる！」

「最近のニャンコは丸くならずに伸びるらしい（笑）」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）