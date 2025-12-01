ÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¡ÖºÇ¸å¤Ë»Ä¤ë¤Î¤ÏÉÊ¡×¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤Ë¶â¸À¡ÖÁêÊý¤Ë¡Ø¤ªÁ°¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï£±ÅÙ¤â¤Ê¤¤¡×
¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñ¤ÎÃæÅÄ¥«¥¦¥¹²ñÄ¹¡Ê76¡Ë¤¬1Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ç¡Ö¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì11¼þÇ¯µÇ°¡õ¿¹¥ÎµÜ¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì5¼þÇ¯µÇ°¡×µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Î¾·à¾ì¤Ï¡¢µÈËÜ¤Î¼ã¼êÌ¡ºÍ»Õ¤¬·Ý¤òËá¤¯¾ì¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡£M¡Ý1²¦¼Ô¤ÎÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤ä¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤éÂ¿¤¯¤Î¼ã¼ê¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥«¥¦¥¹¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¡Ö10¡Á11Ç¯¤Ç43ÁÈ¤òÅìµþ¤ØÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡£ÍèÇ¯¤â¿ôÁÈ¹Ô¤¯¤È»×¤¦¡£¼ã¼ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤È¼ÂÀÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£ÇÛ¿®¤Ê¤ÉÉ½¸½¤Î¾ì¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÂÐÌÌ¤¬Âç»ö¡£¸µ¤ËÌá¤ë¤È¤³¤í¤ÏÌá¤ê¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤à¡×¤È·à¾ì¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¡Ö¿·¤·¤¤¼ã¼ê¡¢¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤·Ý¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¿å¸»ÃÏ¤ÏNSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·Ý½Ñ³Ø±¡¡Ë¡£¤¢¤½¤³¤¬µÈËÜ¤ÎÌ¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢NSC¤òÂ´¶È¸å¤Ë¶¥Áè¤·¡¢ÏÓ¤òËá¤¯¾ì¤È¤·¤ÆÌ¡ºÍ·à¾ì¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
26Ç¯1·î12Æü¤Ë¡ÖÂè11²ó¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñÂç¾Þ¡×¤ò¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤»Ò¤Î¥Í¥¿¤Îºî¤êÊý¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¸«¤»¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Í¥¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯ÉñÂæÂµ¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤¬¾¡Éé¡£½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤¬Âç»ö¡£º£¤ÏÁ´°÷¤¬¡Ø¤ªÁ°¡Ù¤È¤¤¤¦¡£ËÍ¤ÏÁêÊý¤Ë¡Ø¤ªÁ°¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï1ÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤À¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡£Ì¡ºÍ¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ï¤â¤Ã¤ÈÉÊ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¡£ºÇ¸å¤Ë»Ä¤ë¤Î¤ÏÉÊ¡£¡ÊÌ´Ï©¡Ë¤¤¤È¤·¡Ê´îÌ£¡Ë¤³¤¤¤·»Õ¾¢¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼ã¼ê¤Ë¡È¶â¸À¡É¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£