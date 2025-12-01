1日朝、八峰町で降ったという、大きなひょうの映像が投稿されました。



撮影されたのは1日の午前6時半ごろ、八峰町の投稿者の自宅前です。



地面に落ちている複数の大粒のひょう。



手にとっているのは投稿者の母親だそうですが、ひと粒がゴルフボールほどの大きさであることがわかります。



投稿者によりますと、黒い雲が近づいてきて「きょうは天気が荒れるかもしれない」と考えていたところ、「ガンガン」という、今まで聞いたことがない音が聞こえ、ひょうが降っていることに気がついたということです。





降っていたのは5分もたたないくらいの短い時間に感じたといいます。投稿者の家では、ガラス窓などへの被害はありませんでした。気にしていたのは車のボディですが、濡れているため、へこみができたかどうか確認できていないということでした。投稿者は「きょうはごみの日だったので、（ごみ出しの際）外に出た時に降ったかもしれないと思うと、ぞっとします」とコメントしています。八峰町内では、ほかの地域でもひょうが降ったということですが、小さなものだったということです。八峰町役場によりますと、いまのところ、けが人や建物などへの被害の情報は入っていないということです。