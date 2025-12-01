¡ÖÃèÄß¤ê¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë¶Ã¤¡×V·Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëà¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¶ÄÅ·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡¡Ï·µà²½¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä
¡¡¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMERRY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥¬¥é¤¬à¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¶ÄÅ·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡11·î22Æü¤Ë¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¤ÎàÀ»ÃÏá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏ·ÊÞ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ÖÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÀõÅÄÃÏ¹ö¡¡¡Á¾¼ÏÂÉ´Ç¯Î¢ÀÚ¤Î¸æÎé»²¤ê¡Á11.22 ÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¡¡¥é¥¹¥È¼¯ÌÄ´Û¤ÎÁÛ¤Ò½ÐÕíâÃ¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢Ãè¤ËÉâ¤«¤ó¤ÇµÕ¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¬¥é¤¬¥Þ¥¤¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë²Î¤¦ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¤Ï·úÊª¤¬Ï·µà²½¤·¤¿¤³¤È¤«¤éº£·î11Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½ºß¤Î¾ì½ê¤Ç¤Î±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖMERRY¡×¤È¤·¤ÆÌÜ¹õ¼¯ÌÄ´Û¤Ç¸½ºß¤Î·úÊª¤Ç¹Ô¤¦ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥ê¡¼¤é¤·¤¯À¨¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¡ÖºÇ½é¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ö¥Á¥¢¥¬¤Ã¤¿¡×¡ÖÃèÄß¤ê¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥¬¥é¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë¶Ã¤¡×¡ÖÀ¤³¦´Ñ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤º¤ë¤¤¡×¡ÖÀ¼¤¬¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£