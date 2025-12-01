枡田絵理奈アナ、カープファン感謝デーでの「家族写真」披露 夫は堂林翔太
元TBS所属でフリーアナウンサーの枡田絵理奈（39）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。11月23日に夫・堂林翔太内野手（34）が所属する広島東洋カープの『カープファン感謝デー2025』がマツダスタジアムで開催され、イベントの際に撮影された夫・堂林内野手と3人の子どもたちとの家族写真を披露した。
【写真】「今シーズンもありがとうございました!!」桝田アナが公開したファン感での親子5ショット
枡田アナは「2025 ファン感謝祭にて カメラマンの方に家族写真を撮っていただきました。皆様、今シーズンもありがとうございました!!」とのコメントとともに、ベンチでカープのキャップをかぶった子どもたちと夫との親子5ショットをアップ。
枡田アナと堂林内野手は14年12月に結婚。翌年10月に長男（10）、17年9月に長女（8）、19年9月に次女（6）を出産した。
