Ｚ世代向けのマーケティング支援を手がける株式会社ＡＭＦは１日、「ＪＣ・ＪＫ流行語大賞２０２５年」を発表した。

２０１７年に始まった同大賞発表だが、全国の女子中高生によるマーケティング集団”ＪＣＪＫ調査隊”の選考結果をもとに１〜１１月のトレンドワードを「ヒト・モノ・コンテンツ・コトバ」の４部門に加え、今回からＳＮＳ「ＢｅＲｅａｌ.」をテーマにした【ＢｅＲｅａｌ.部門】も新設。Ｚ世代の市場調査が強みの株式会社Ｓｋｙｆａｌｌと連携し、全国の女子中学生・女子高校生１０００人を対象にしたアンケート結果を反映した。

この日、発表された「新語・流行語大賞」の年間大賞に選ばれた「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」を生んだ高市早苗首相も、女性初の総理大臣の影響力から、ヒト部門３位にランクインした。

【ヒト部門】

（１位）長浜広奈（タレント）

※恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」シリーズに出演し、人気に。

（２位）Ｍ！ＬＫ（アーティスト）

（３位）高市早苗（政治家、総理大臣）

（４位）ガミックス（インフルエンサー）

（５位）ｉＬｉＦＥ！（アーティスト）

【モノ部門】

（１位）シール帳

※透明なシール帳にぷくぷくした好きなキャラのシール詰め込むのが２５年流。

（２位）めじるしアクセサリー

（３位）ＬＡＢＵＢＵ

（４位）カンケンリュック

（５位）トゥントゥントゥンサフール

【コンテンツ部門】

（１位）Ｌｏｖｅ Ｔｙｐｅ１６

※恋愛観を１６タイプのキャラクターで診断するコンテンツ。

（２位）ピクセルキャラ

（３位）ナルトダンス

（４位）横揺れ

（５位）ぷくぷく界隈

【コトバ部門】

（１位）〇〇で今これ

※「テストなのに寝坊して遅刻して今これ」など、“いま自分が置かれている大変な状況”を共有するできる言葉。

（２位）自認○○

（３位）スピ活

（４位) 〇〇でしぬう

（５位）メロい

【ＢｅＲｅａｌ.部門】

（１位）江戸走り

※横向きになって半身で走る江戸時代の走り方をベースにしたネタ走法が動画で話題に

（２位）リムレスメガネ

（３位）えぐしゅぎ

（４位）おもちポーズ

（５位）もっちゅりん