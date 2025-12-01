高石早苗首相がＪＣ・ＪＫ流行語大賞２０２５でもヒト部門３位に
Ｚ世代向けのマーケティング支援を手がける株式会社ＡＭＦは１日、「ＪＣ・ＪＫ流行語大賞２０２５年」を発表した。
２０１７年に始まった同大賞発表だが、全国の女子中高生によるマーケティング集団”ＪＣＪＫ調査隊”の選考結果をもとに１〜１１月のトレンドワードを「ヒト・モノ・コンテンツ・コトバ」の４部門に加え、今回からＳＮＳ「ＢｅＲｅａｌ.」をテーマにした【ＢｅＲｅａｌ.部門】も新設。Ｚ世代の市場調査が強みの株式会社Ｓｋｙｆａｌｌと連携し、全国の女子中学生・女子高校生１０００人を対象にしたアンケート結果を反映した。
この日、発表された「新語・流行語大賞」の年間大賞に選ばれた「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」を生んだ高市早苗首相も、女性初の総理大臣の影響力から、ヒト部門３位にランクインした。
【ヒト部門】
（１位）長浜広奈（タレント）
※恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」シリーズに出演し、人気に。
（２位）Ｍ！ＬＫ（アーティスト）
（３位）高市早苗（政治家、総理大臣）
（４位）ガミックス（インフルエンサー）
（５位）ｉＬｉＦＥ！（アーティスト）
【モノ部門】
（１位）シール帳
※透明なシール帳にぷくぷくした好きなキャラのシール詰め込むのが２５年流。
（２位）めじるしアクセサリー
（３位）ＬＡＢＵＢＵ
（４位）カンケンリュック
（５位）トゥントゥントゥンサフール
【コンテンツ部門】
（１位）Ｌｏｖｅ Ｔｙｐｅ１６
※恋愛観を１６タイプのキャラクターで診断するコンテンツ。
（２位）ピクセルキャラ
（３位）ナルトダンス
（４位）横揺れ
（５位）ぷくぷく界隈
【コトバ部門】
（１位）〇〇で今これ
※「テストなのに寝坊して遅刻して今これ」など、“いま自分が置かれている大変な状況”を共有するできる言葉。
（２位）自認○○
（３位）スピ活
（４位) 〇〇でしぬう
（５位）メロい
【ＢｅＲｅａｌ.部門】
（１位）江戸走り
※横向きになって半身で走る江戸時代の走り方をベースにしたネタ走法が動画で話題に
（２位）リムレスメガネ
（３位）えぐしゅぎ
（４位）おもちポーズ
（５位）もっちゅりん