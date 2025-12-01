オフィスビルや商業施設などの建物の総合的な運営・管理サービスを手掛ける「三菱地所プロパティマネジメント」（東京都千代田区）は1日、男子ジュニアゴルファーの高浦維吹（15＝千葉・袖ケ浦市立昭和中3年）とスポンサー契約を結んだと発表した。

同社は女子ラグビーチーム「YOKOHAMA TKM」のスポンサードや同チームで活躍する同社所属社員の活動支援などスポーツを通じた様々な挑戦を後押ししている。また三菱地所グループとしても三菱地所によるラグビー日本代表、体操日本代表、女子プロゴルファー大里桃子、菅楓華へのスポンサードなど様々な形でスポーツの持つ価値や魅力を発信し応援する取り組みを行っている。

高浦は、今年の日本ジュニアで優勝するなど国内外の主要大会で好成績を収めている。同社はさらなる高みを目指して絶えず挑戦し続ける郄浦の姿勢に共感し、企業理念「想いをつなぎ、心躍る場を共に。」の下、未来を担うアスリートを含むスポーツ支援を通じた社会貢献の一環として契約に至った。

高浦は「初めまして、郄浦維吹です。この度は、スポンサーとしてご支援いただけることになり、とても嬉しいです。ゴルフが大好きで、世界で活躍できる選手になるために、日々の練習に励んでいます。まだまだ成長途中ですが、応援してくださる方々の期待に応えられるように、これからも一生懸命努力していきます」とコメントした。

◇高浦 維吹（たかうら・いぶき）2010年5月6日生まれ、千葉県出身の15歳。24年IMGA世界ジュニア選手権13〜14歳の部4位、25年日本ジュニア優勝、関東ジュニア優勝、関東中学校選手権冬季決勝大会優勝、関東中学校選手権夏季決勝大会2位。